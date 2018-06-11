Армения осудила действия Беларуси в продаже оружия Азербайджану

«Сожалеем, что Беларусь, являясь дружественной нам страной, втянутая с нами в многосторонние форматы сотрудничества, имея союзнические обязанности, продает вооружение стране, у которой с нами конфликт», – цитирует заместителя министра иностранных дел Армении Рубена Рубиняна «Интерфакс».





«Этот вопрос будет поднят в соответствующем порядке. Это не очень логично, учитывая дружественные и союзнические отношения Армении и Беларуси», – заявил Рубинян.





Ранее директор Института Кавказа Александр Искандарян заявлял «Белсату», что другие страны ОДКБ делают то же самое.





«Любой союз в мире – не только пространство для дружбы и любви, а еще и пространство для противоречий. Беларусь – это страна, которая имеет свои интересы. И эти интересы не всегда совпадают с интересами союзников», – говорил Инскандарян.









По мнению эксперта, пишет сайт Белсат, в белорусской политике «некоторую стоимость имеют трансакционистские ценности» – то есть, выгода Беларуси.





«Буквально – это выгодно финансово, и политически тоже. И это нормальный процесс, если говорить на экспертном уровне», – добавил специалист.





11 июня с принятыми на вооружение азербайджанской армией комплексами «Полонез» познакомился азербайджанский президент Ильхам Алиев.





Ракетные системы «Полонез» – результат военно-технического сотрудничества Беларуси с Китаем. Установка с восемью ракетами базируется на шасси производства Минского завода колесных тягачей. Ракеты – индивидуального наведения, с дальностью полета до 200 км и точностью попадания до 1,7 м. Мощность боевой части в тротиловом эквиваленте – 50 кг.







