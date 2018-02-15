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Коля Лукашенко попал в тренды китайского «Twitter’а»

По состоянию на вечер 10 июня младший сын Александра Лукашенко находился в ТОП-10 «Weibo» (китайский аналог «Twitter»).

Коля Лукашенко попал в тренды китайского «Twitter’а»
Один из пользователей «Facebook» предположил, сообщает Белсат, что на популярность «белорусского кронпринца», как иногда иронично называют Колю, повлияло на введение безвизового режима между Беларусью и Китаем.
Напомним, что 9-10 июня глава Беларуси посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао.


Вместе с Александром Лукашенко в Китай поехал его младший сын. Николаю даже посчастливилось посидеть в кресле в одном ряду с главами государств, приехавших на саммит.


В этом году посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый опубликовал в своем «Twitter» видео, на котором Николай Лукашенко по-китайски поздравляет жителей поднебесной с праздником весны (китайский новый год).


С Праздником весны китайских друзей поздравил самый известный в Китае белорусский тинейджер (Минск, 15.02.2018)pic.twitter.com/DaeNPUz5j7

— Кирилл Рудый (@kvrudy)15 февраля 2018 г.


20:15 11/06/2018





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