Защитники Куропат консолидируются

Была принята программа действий на ближайшее время, а также утвержден график дежурства активистов, передает ПЦ " Вясна ".





По словам сопредседателя создаваемой партии БХД Павла Северинца, ежедневная вахта от 11 июня будет длиться от 12 до 24 часа, а в выходные вплоть до 2 часов ночи.





Теперь за каждый день недели, в соответствии с "Планом Чехольского-Дашкевича", будет отвечать одна из семи организаций: понедельник - "Альтернатива", вторник - Движение солидарности "Разам", среда - Партия БХД, четверг - Партия БНФ, пятница - "Молодой фронт", суббота -"Европейская Беларусь", воскресенье - партия КХП-БНФ.





Павел Северинец сообщил присутствующим, что 11 июня будет передано обращение учредителям ресторанного комплекса «Поедем поедим», руководителям фирм "Белрестинвест" и "Белноватэкс групп» Леониду Зайдасу и Борису Сурису.





"Будем требовать от них либо снести ресторан, либо перенести ресторанно-развлекательный комплекс за пределы современной охранной зоны, поскольку строительство с самого начала велось незаконно", - отметил Павел Северинец.





Участники акции протеста сообщили что в последние дни участились заезды к ресторану автомобилей с российскими номерами. Активисты связывают это с тем, что через несколько дней в России начнется Чемпионат мира по футболу и туристам, направляющимся туда транзитом через Беларусь, кто-то предлагает подкрепиться именно в этом ресторане.





После совещания участники пикетирования скандировали лозунги: "Кабак НКВД закрыт", "Позор!" И "Не кабак, а музей!".









По данным правозащитников, за шесть дней пикетирования с момента открытия ресторана 6 июня, сотрудники милиции и ДПС составили около тридцати протоколов об административном правонарушении.





6 июня:





Павел Северинец - ст. 18:23 КоАП (нарушение правил дорожного движения) и ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица);;

Мая Наумова - ст. 18:23 КоАП (нарушение правил дорожного движения);

Леонид Кулаков - ст. 18:23 КоАП (нарушение правил дорожного движения);

Ольга Николайчик - ст. 18:23 КоАП (нарушение правил дорожного движения);

Денис Урбанович - ст. 18:23 КоАП (нарушение правил дорожного движения);

Екатерина Андреева (БелСАТ) - ст. 22.9 КоАП (нарушение порядка изготовления и распространения продукции СМИ)





7 июня:





Павел Северинец - был задержан, составлено 5 протоколов, ст. 18:23 КоАП (нарушение правил дорожного движения); ст. 23.34 КоАП (организация и участие в несанкционированном массовом мероприятии); ст 17.1 КоАП (мелкое хулиганство); ст 23.4 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции).

Ольга Николайчик - была задержана, составлен протокол по ст. 18:23 КоАП (нарушение правил дорожного движения);

Наталья Горячко-Басалыго - была задержана, составлен протокол по ст. 18:23 КоАП (нарушение правил дорожного движения);





8 июня:





Денис Урбанович - был задержан, составлено 2 протокола - ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ст 23.3 (вмешательство в разрешение дела об административном правонарушении);

Ольга Николайчик - была задержана, составлены протоколы: ст. 23.34 КоАП (организация и участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 17.1 КоАП (мелкое хулиганство);

9 июня:





Сергей Анянков - ст. 18:23 КоАП (нарушение правил дорожного движения);

Наталья Горячко-Басалыго - ст. 18:23 КоАП (нарушение правил дорожного движения);

10 июня:





Наталья Горячко-Басалыго - ст. 18:23 КоАП (нарушение правил дорожного движения);

Денис Урбанович - ст. 18:23 КоАП (нарушение правил дорожного движения).