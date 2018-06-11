Лукашенко - Си Цзиньпину: ШОС круче G7

"Трудная работа, которую вы провели, стоит того, потому что результат мероприятий в Циндао потрясающий, и он будет иметь свои последствия. Я посмотрел международные новости. Не знаю, случайно или нет, параллельно идет встреча "семерки". Я вам должен сказать, что наше мероприятие в рамках ШОС гораздо мощнее звучит", - заявил Лукашенко.





По его словам, во всех СМИ цитируются заявления глав государств с саммита и двусторонних переговоров, которые состоялись на его полях.