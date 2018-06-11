Лукашенко - Си Цзиньпину: ШОС круче G7
Cаммит Шанхайской организации сотрудничества звучит гораздо мощнее встречи стран "Большой семерки", зявил 11 июня Лукашенко во время переговоров с главой КНР Си Цзиньпином в Циндао.
"Трудная работа, которую вы провели, стоит того, потому что результат мероприятий в Циндао потрясающий, и он будет иметь свои последствия. Я посмотрел международные новости. Не знаю, случайно или нет, параллельно идет встреча "семерки". Я вам должен сказать, что наше мероприятие в рамках ШОС гораздо мощнее звучит", - заявил Лукашенко.
По его словам, во всех СМИ цитируются заявления глав государств с саммита и двусторонних переговоров, которые состоялись на его полях.
Источник: belta.by
16:58 11/06/2018
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