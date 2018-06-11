Отставки Шуневича требуют почти 1,5 тысячи белорусов

За отставку Игоря Шуневича по состоянию на 15.50 11 июня подписалось почти 1500 человек. Через три дня петицию должны отправить в администрацию Лукашенко и совет министров.





9 мая 2018 года Шуневич снова надел форму НКВД, выразив «огромное уважение» к спецслужбе, которая реализовывала большевистскую политику массовых репрессий.





Год назад отставки главы МВД требовала партия Белорусский Народный Фронт, два года назад две петиции за отставку Шуневича набрали 4700 и 1300 подписей, передает радио Свабода



