Отставки Шуневича требуют почти 1,5 тысячи белорусов
На сайте petitions.by продолжается сбор подписей за отставку министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича, который, по мнению подписантов, «не должен компрометировать имидж страны» ношением формы НКВД
За отставку Игоря Шуневича по состоянию на 15.50 11 июня подписалось почти 1500 человек. Через три дня петицию должны отправить в администрацию Лукашенко и совет министров.
9 мая 2018 года Шуневич снова надел форму НКВД, выразив «огромное уважение» к спецслужбе, которая реализовывала большевистскую политику массовых репрессий.
Год назад отставки главы МВД требовала партия Белорусский Народный Фронт, два года назад две петиции за отставку Шуневича набрали 4700 и 1300 подписей, передает радио Свабода.
15:50 11/06/2018
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