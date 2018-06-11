Российский эксперт назвал число ядерных боевых зарядов у КНДР

"В настоящее время КНДР может иметь до 30 - 35 ядерных боезарядов, в том числе и несколько единиц термоядерных", - уточнил он.





"Ядерный оружейный комплекс КНДР может производить до семи ядерных боезарядов в год", - сказал он, добавив, что ежегодные возможности в ближайшее время "могут возрасти до 10 ядерных боезарядов".





Есин напомнил, что параллельно с развитием ядерного оружейного комплекса КНДР целенаправленно работает над совершенствованием средств доставки ядерного оружия.





"В ноябре 2017 года была впервые успешно испытана более мощная, чем ее предшественницы, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон-15", - отметил он.





Для решения северокорейской ядерной проблемы, полагает Есин, прежде всего необходимо снизить напряженность на Корейском полуострове, чтобы не допустить так называемой "войны по ошибке".





"Первый шаг на этом пути - приостановка ядерных и ракетных испытаний в КНДР и отказ от проведения крупномасштабных американо-южнокорейских учений", - считает он.









"Лишь после "двойного замораживания" могут появиться условия для конструктивного диалога. Формат переговоров должен быть всеобъемлющим, без каких-либо условий" - сказал генерал.





Он предупредил, что в противном случае МБР может появиться на вооружении у КНДР "через 2-3 года".





Встреча в Сингапуре (президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына - прим. БП) "может затормозить этот никому не нужный процесс", считает Есин.