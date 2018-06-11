"F*ck Тrump": Роберт де Ниро послал президента

Де Ниро вышел на сцену, чтобы представить рокера, который выступал на церемонии, Брюса Спрингстина, пишет liga.net





"Я скажу одно. Fuck Тrump", - сказал актер и зал отреагировал овациями. "Больше никаких "Трамп, прочь". Это Fuck Тrump" - добавил де Ниро.









Для телезрителей слова актера заменили звуковыми сигналами, поэтому многие не поняли, на что зал так бурно отреагировал.









Во время предвыборной кампании в 2016 году Роберт де Ниро записал видеоролик с гневной речью против кандидата Дональда Трампа.





"Он невероятно глуп, он сопляк, он собака, он свинья, он жулик, он отброс. Он считает, что играет с обществом, он не платит налоги. Он идиот", - говорил актер в адрес будущего президента.