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"F*ck Тrump": Роберт де Ниро послал президента

Американский актер, обладатель Оскара Роберт де Ниро выругался в адрес президента США Дональда Трампа на церемонии вручения театральной премии Тони, которая транслировалась в прямом эфире. Об этом пишет The Guardian.

Де Ниро вышел на сцену, чтобы представить рокера, который выступал на церемонии, Брюса Спрингстина, пишет liga.net

"Я скажу одно. Fuck Тrump", - сказал актер и зал отреагировал овациями. "Больше никаких "Трамп, прочь". Это Fuck Тrump" - добавил де Ниро. 


Для телезрителей слова актера заменили звуковыми сигналами, поэтому многие не поняли, на что зал так бурно отреагировал.


Во время предвыборной кампании в 2016 году Роберт де Ниро записал видеоролик с гневной речью против кандидата Дональда Трампа. 

"Он невероятно глуп, он сопляк, он собака, он свинья, он жулик, он отброс. Он считает, что играет с обществом, он не платит налоги. Он идиот", - говорил актер в адрес будущего президента. 

14:28 11/06/2018






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