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Письмо Качановой - фейк? Twitter и почту замглавы Администрации Лукашенко взломали

На странице первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова 11 июня появился пост и фото письма на имя главы Администрации президента России Антона Вайно за подписью Натальи Кочановой.

Письмо Качановой - фейк? Twitter и почту замглавы Администрации Лукашенко взломали
В письме "от имени президента Беларуси Александра Лукашенко высказываются извинения российским коллегам за предпринятые нами меры против Российской Федерации в области информационной безопасности".

Как сообщил Еврорадио первый заместитель главы Администрации президента Беларуси Максим Рыженков, этот пост в "Твиттере" он не делал, а такого письма за подписью Натальи Кочановой не существует.

Максим Рыженков: "Всё, что там опубликовано, не соответствует действительности. И комментировать здесь нечего, потому что взломана страница и взломана моя электронная почта. Всё, что там теперь распространяется — это всё провокация. Тем более, если вы посмотрите, то увидите, что в последнее время я в этом аккаунте никаких действий не предпринимал".


Действительно, последнее сообщение в "Твиттере" Максим Рыженков сделал в 2016 году, и до конца мая 2018 года своим акаунтом не пользовался.

Заседание Высшего Государственного Совета "союзного государства", о котором идёт речь в письме, пройдёт в Минске 19 июня.

Примечательно, что этот пост на странице Максима Рыженкова появился накануне рассмотрения в Верховном суде Беларуси апелляции по "делу Регнума" — оно ​​назначено на 12 июня. День, на который приходится празднование Дня России.


13:37 11/06/2018






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