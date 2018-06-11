США продлили санкции: почему оттепель в отношениях не растопила льды

Президент США продлил на год действие американских санкций в отношении официального Минска, в связи с чем МИД высказал свое возмущение. А на самом деле: что мешает стремительному сближению двух таких похожих фигур, как Лукашенко и Трамп?





Об этом «Белорусский партизан» побеседовал с бывшим дипломатом Валерием Ковалевским.





- Президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций, введенных в 2006 году против ряда граждан и членов правительства Беларуси. Почему?





- Отсутствие положительных изменений в области прав человека и демократии в Беларуси - самый очевидный ответ на этот вопрос. Поведение режима Лукашенко не изменилось и можно говорить о том, что санкции своей цели не достигли, поэтому их действие следует продлить. Другой, менее заметной стороной у американских санкций против Минска является то, что у их отмены в Вашингтоне нет сторонников. Зато много тех, кто считает, что причин их отменять нет. Причин у такого положения дел много. Обобщить их можно как отсутствие серьёзной работы над отношениями с США и застой во внутриполитической ситуации в самой Беларуси.





- «Все более абсурдно звучит утверждение о том, что Беларусь, прилагающая все усилия для укрепления региональной и международной безопасности, может представлять для других государств какую-либо угрозу», - заявил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк. Так представляет ли сегодняшняя Беларусь угрозу соседям или это миф?





- Оценки МИДом роли Беларуси и её восприятия в мире несколько затуманены громкими, но пустыми анонсами типа Хельсинки-2, проведением очередного раунда “Минского диалога” - инициативы новой для Беларуси, но совершенно рядовой для остальных стран. Говоря о вкладе в региональную безопасность, двойственная позиция Минска по войне России против Украины слишком очевидна и не свидетельствует в пользу Беларуси как последовательного донора безопасности.





Санкции вводились в связи с нарушениями прав человека в условиях третьего президентского срока Лукашенко, обеспеченного в результате сфальсифицированных выборов 2006 года. МИДу Беларуси это хорошо известно, и было бы уместно комментировать именно первопричину введения санкций. Как и сегодня, 12 лет назад Беларусь не представляла прямой и явной угрозы международной безопасности, однако это вопрос интерпретаций и точек зрения на приемлемость существования авторитарного режима в центре Европы. Но МИДу удобнее “недоумевать” из-за формальных правовых рамок указа президента США, чем комментировать сохраняющуюся тяжёлую ситуацию с правами еловека и демократией в Беларуси. МИД может продолжать недоумевать и негодовать, но на позицию США повлияют другие слова и дела.





- МИД уверен, что продление санкций не соответствует действительному положению дел в отношениях Беларуси и США. А каково действительное положение дел в белорусско-американских отношениях?





- Отношения Беларуси и США улучшились, но ещё слишком далеки от нормальных. Положительные сдвиги произошли на фоне агрессии России против Украины, когда США вынужденно отказались от последовательно критического подхода к оценке ситуации в Беларуси. Системные элементы, включая президентский указ и Акт о демократии и правах человека в Беларуси, остались неизменными. Уже более десяти лет в столицах нет послов, причём период оттепели в отношениях продолжается уже несколько лет, и это говорит об их нездоровье.





- Почему Лукашенко не может добиться внимания Белого дома даже в благоприятных условиях, когда президент Трамп не брезгует близкими контактами с диктаторами?





- Действительно, казалось бы, что мешает стремительному сближению двух таких похожих фигур, как Лукашенко и Трамп? Один не скупится на лесть в адрес важных игроков, второй без лести не способен строить отношения. Не помогает белорусской дипломатии и тот факт, что в Белом доме уже побывали лидеры Казахстана и Узбекистана, в которых режимы не уступают белорусскому. Однако эти страны давно вкладываются в отношения с США, особенно Казахстан, который сумел выстроить глубокую и содержательную повестку дня, на фоне которой белорусско-американские отношения выглядят как безжизненная пустыня.





Если суммировать, то у Беларуси слишком мало возможностей создавать большие проблемы для Запада как у Ирана или Северной Кореи, но и совсем мало факторов, которыми можно заинтересовать. Конкуренция за внимание США с целью выстраивания плодотворных отношений жёсткая, Беларусь в ней проигрывает по многим параметрам.





- В одном из интервью вы сказали, что одного желания Минска сближаться с Западом мало. Какие действия Минска позволят вернуть в обе столицы послов и вывести белорусско-американские отношения на новый уровень?





- Начинать нужно с принципиального решения о возвращении послов и восстановлении полноценной работы посольств. Именно дипломаты обеих стран работают над наполнением повестки дня отношений, выстраивают постоянные контакты с государственными, общественными, бизнес структурами стран пребывания. Вместе с тем, для выхода на новый уровень отношений с США Беларуси придётся переступить через политическую и ментальную установку рассматривать США как враждебную силу. Соединённые Штаты даже в эти турбулентные времена отхода от традиционной внешней политики и поворота к изоляционизму могут дать Беларуси многое во всех сферах: от политики, до военного сотрудничества, до образования и культуры. Обязательным условием должны оставаться внутренние преобразования, направленные на преодоление застоя и оздоровление экономики и общественно-политической жизни в Беларуси.











