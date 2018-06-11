14 марта 2018 года российский президент Владимир Путин посетил последний пункт своего предвыборного тура – оккупированный Крым. Первым объектом его инспекции стал Крымский мост, соединивший континентальную Россию со свежеаннексированной территорией.

Пока что Россия вынуждена доставлять на полуостров людей и товары только по воздуху или морем, так как сухопутного сообщения нет. Чтобы изменить ситуацию, Кремль решил построить 19-километровый мост через Керченский пролив между Крымом и Краснодарским краем. Проект утвердили в январе 2015 года. Договор на строительство моста стоимостью 3 миллиарда долларов подписали с ООО «Стройгазмонтаж» российского олигарха Аркадия Ротенберга, близкого друга Путина.

Строить начали в мае 2015 года; автомобильный мост планировали открыть 18 декабря 2018 года, а железнодорожную часть отложили до конца 2019-го. Затягивание существенно повысило стоимость строительства. По состоянию на 1 марта 2018 года проектная цена превышала 4 миллиарда долларов.

Уже на стадии строительства этот мост наносит непоправимый вред природе Черного и Азовского морей. Кроме того, он приносит ущерб украинской экономике и создает политическое давление на Киев. В чем же основная опасность Крымского моста для Украины и Черноморского региона?

Мост наносит ущерб украинской экономике

Так как в Азовском море экономические интересы Украины и России пересекаются, этот российский проект неминуемо навредит экономике Украины и региона в целом.

Первое и самое главное то, что проект Крымского моста ограничивает возможности кораблей заходить в порты Азовского моря через Керченский пролив. Константин Батозский, директор Агентства развития Приазовья, объясняет «UkraineWorld», что корабли длиннее 160 м, шире 31 метра с осадкой больше 8 метров или высотой более 33 метров физически не смогут пройти под мостом. Корабли типа «Панамакс» – распространенные грузовые суда – не вписываются в эти рамки. «Это существенно ограничит объем и диапазон грузов, которые могут быть доставлены по морю в украинские азовские порты Бердянск и Мариуполь», – говорит Батозский. Так, металлургическую продукцию и контейнеры теперь придется отправлять через порты Черного моря. Это означает, что больше денег будет расходоваться на транспортировку грузов по суше, а инфраструктура портов в Мариуполе и Бердянске будет приходить в упадок. Такой сценарий может привести к огромной недополученной прибыли, которая прибавится к другим суммам убытков вследствие аннексии Крыма.

Вдобавок, эти ограничения не позволят Украине начать в будущем разработку нефтяных и газовых месторождений на шельфе Азовского моря. Габариты шельфового оборудования, необходимого для такой разработки, выходят за рамки ограничений, наложенных Крымским мостом, указывает Батозский. В результате эта возможность усилить свой энергетический сектор для Украины закрыта.

Мост – инструмент российской агрессии против Украины

Крымский мост – это главным образом политический проект, предназначенный для достижения нескольких целей одним ударом

Во-первых, он нужен, чтобы закрепить аннексию Крыма. «Крымский мост для Путина можно сравнить с Байкало-Амурской магистралью [железнодорожная магистраль, построенная в СССР, чтобы соединить Восточную Сибирь и российский Дальний Восток], – говорит Алим Алиев, программный директор «Крымского дома» в беседе с «UkraineWorld». По его мнению, Путин будет использовать мост, чтобы показать людям в Крыму, как Россия о них заботится. Мост позволит России быстро доставлять на полуостров разнообразные грузы, в том числе, военные, таким образом защищая аннексию Крыма.

Во-вторых, Россия сможет закрыть Керченский пролив для всех кораблей. Такой жест превратит Азовское море в озеро и откроет возможность торговой блокады украинских портов. Россия может использовать эту возможность по-разному. Например, блокада может стать рычагом давления на Киев, чтобы заставить его возобновить поставки воды и энергии на полуостров.

Заметим, что действия России нарушают предыдущий договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, Россия пренебрегает положениями Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), которая гласит, что государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его, и должны, соответственно, информировать о всех угрозах навигации в проливе. Это потенциально дает Украине возможность предъявить России иск, но до сих пор она этого не сделала. Министерство иностранных дел Украины не ответило на просьбу «UkraineWorld» о комментарии.

Мост угрожает экосистеме Черного и Азовского морей

«Строительные работы уже навредили экосистеме Черного и Азовского морей», – рассказывает «UkraineWorld» Алим Алиев, программный директор «Крымского дома». Когда мост будет закончен, опасность станет еще более ощутимой.

Из-за вулканов, сейсмической активности и илистого дна Керченский пролив мало подходит для строительства моста. Георгий Росновский, украинский мостостроитель, автор двух украинских проектов транспортного перехода через Керченский пролив, в интервью журналу «Фокус» объяснил, что Россия выбрала самый сомнительный вариант для реализации проекта моста. Он считает, что выбранный проект не учитывает названные факторы риска, поэтому конструкция будет недолговечной. Обрушение массивного моста с широкими опорами неминуемо замедлит водные потоки между морями в Керченском проливе. Если строительство уже привело к изменению среды обитания всех организмов в обоих морях, то обрушение моста стало бы катастрофой. Однако, пока невозможно полностью оценить масштабы влияния моста на Азовское и Черное моря.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил 12 декабря 2017 года, что Украина обратится в Организацию черноморского сотрудничества с запросом о проведении расследования потенциального вреда экосистеме от строительства моста. Впрочем, по состоянию на март 2018 года никакие заключения не опубликованы.

Несколько соображений

Несомненно, Крымский мост достроят. Павел Казарин, журналист и обозреватель в «КрымРеалии» отмечает, что этот проект подтверждает имперские амбиции Путина. «Не имеет значения, сколько он будет стоить, поскольку он [Путин] сам распределяет фонды. Строительство может затянуться, но в конце концов оно будет закончено», – уверен он.

Имперские амбиции и тщеславие подтолкнули Путина к авральной реализации проекта Крымского моста. Будем надеяться, что поспешность и коррупция при строительстве моста не приведут к его разрушению. Тем не менее, вред природе Чёрного и Азовского морей уже нанесен, так же, как и экономике Украины.