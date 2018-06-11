Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Официальная позиция: католическая и православная церкви - против ресторана у Куропат

Вот уже неделю общественные активисты пикетируют скандальный развлекательный комплекс возле Куропат, где открылся ресторан «Поедем поедим».

Свобода спросила, что об этом противостоянии думают представители католической и православной церквей.

"Лично мое сердце с теми, кто протестует"

Протоиерей Сергий Лепин, председатель Синодального информационного отдела Белорусского православной церкви:

«Куропаты - святое место. Во-первых, это кладбище, во-вторых - место репрессий, или чудовищного преступления против Бога и человека, а в-третьих - памятник культуры. Если спорная территория является чем-то из перечисленного, не говоря уже обо всем сразу, то устраивать там какие-то развлекательные комплексы нелепо, неправильно, греховно.

Если же речь идет о том, что это только прилегающая территория, то тогда мы имеем вопрос для дискуссий. Если бы комплекс был расположен дальше на 10 метров, то был бы улажен конфликт? Нет. А если на 30, на 50, 100, 500 метров?.. Какое должно объективно быть расстояние, которое бы больше никогда не вызывало споров?

Лично мое сердце с теми, кто протестует. Но, братья и сестры, очень трудно требовать выполнения тех норм, которые не прописаны законодательно. И еще важно четко разобраться, у кого требовать, если какие-то нормы были действительно нарушены, и кем они были нарушены.

Когда строительство было совершено по закону, то, наверное, обращаться нужно с законодательными инициативами, которые изменят закон в правильную сторону. Ну и, разумеется, бороться с одними нарушениями закона, если они имели место, с помощью нарушений других законов тоже неправильно. Надо быть последовательным, рассудительным и не рубить с плеча.

Очень неправильно Куропаты превращать в то место, где белорус враждует с белорусом - это противоречит духу святого места. Мы молимся за то, чтобы участники конфликта в частности и все наше общество полностью скорее выработали позитивную примирительную концепцию, которая будет увековечивать память невинно убиенных и предостерегать нас всех против ненависти - именно последняя и является главной причиной появления таких страшных мест на земле, как Куропаты».


"А что завтра будет с нашими могилами?"

Отец Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси:

«Костел против таких строений (ресторана «Поедем поедим». - РС), так как каждое место почитания - это место святое. Тем более, если мы называем Куропаты нашей минской Кальварией.

Другое дело, это показывает, что больше нужно думать о духовном в таких моментах.

Разрешается строить духовные объекты на кладбище или на бывших кладбищах. К сожалению, имеем то, что имеем.

Музей [вместо ресторана] - хорошее предложение. Тем более, если в планах есть создание мемориала "Куропаты", на государственном уровне об этом говорится, президент об этом не раз упоминал. Если мемориал возникнет, и эти здания можно передать для других целей, возможно, для информационного центра. Но это уже могли бы решать специалисты.

В таких местах мы должны задумываться: а что завтра будет с нашими могилами? Если это мученики нашей земли, то к ним мы должны соответствующим образом и относиться».

11:42 11/06/2018






Загрузка...


Блоги
Маргарита Тарайкевич
Палітвязні: праблема поўнага спісу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о стоппере Семашко, электро-самокате...
Уладзiмiр Някляеў
Жыццё побач з Расіяй
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8 ( часть...
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё