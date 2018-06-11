Свобода спросила, что об этом противостоянии думают представители католической и православной церквей.





"Лично мое сердце с теми, кто протестует"





Протоиерей Сергий Лепин, председатель Синодального информационного отдела Белорусского православной церкви:





«Куропаты - святое место. Во-первых, это кладбище, во-вторых - место репрессий, или чудовищного преступления против Бога и человека, а в-третьих - памятник культуры. Если спорная территория является чем-то из перечисленного, не говоря уже обо всем сразу, то устраивать там какие-то развлекательные комплексы нелепо, неправильно, греховно.





Если же речь идет о том, что это только прилегающая территория, то тогда мы имеем вопрос для дискуссий. Если бы комплекс был расположен дальше на 10 метров, то был бы улажен конфликт? Нет. А если на 30, на 50, 100, 500 метров?.. Какое должно объективно быть расстояние, которое бы больше никогда не вызывало споров?





Лично мое сердце с теми, кто протестует. Но, братья и сестры, очень трудно требовать выполнения тех норм, которые не прописаны законодательно. И еще важно четко разобраться, у кого требовать, если какие-то нормы были действительно нарушены, и кем они были нарушены.





Когда строительство было совершено по закону, то, наверное, обращаться нужно с законодательными инициативами, которые изменят закон в правильную сторону. Ну и, разумеется, бороться с одними нарушениями закона, если они имели место, с помощью нарушений других законов тоже неправильно. Надо быть последовательным, рассудительным и не рубить с плеча.





Очень неправильно Куропаты превращать в то место, где белорус враждует с белорусом - это противоречит духу святого места. Мы молимся за то, чтобы участники конфликта в частности и все наше общество полностью скорее выработали позитивную примирительную концепцию, которая будет увековечивать память невинно убиенных и предостерегать нас всех против ненависти - именно последняя и является главной причиной появления таких страшных мест на земле, как Куропаты».









"А что завтра будет с нашими могилами?"





Отец Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси:





«Костел против таких строений (ресторана «Поедем поедим». - РС), так как каждое место почитания - это место святое. Тем более, если мы называем Куропаты нашей минской Кальварией.





Другое дело, это показывает, что больше нужно думать о духовном в таких моментах.





Разрешается строить духовные объекты на кладбище или на бывших кладбищах. К сожалению, имеем то, что имеем.





Музей [вместо ресторана] - хорошее предложение. Тем более, если в планах есть создание мемориала "Куропаты", на государственном уровне об этом говорится, президент об этом не раз упоминал. Если мемориал возникнет, и эти здания можно передать для других целей, возможно, для информационного центра. Но это уже могли бы решать специалисты.





В таких местах мы должны задумываться: а что завтра будет с нашими могилами? Если это мученики нашей земли, то к ним мы должны соответствующим образом и относиться».