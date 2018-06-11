Белорусские "Полонезы" помогут Азербайджану воевать с Арменией
Президент Ильхам Алиев ознакомился с принятыми на вооружение азербайджанской армии реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Полонез".
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В понедельник Алиев принял участие в открытии воинской части Ракетных войск Минобороны Азербайджана. На фотографиях, опубликованных на сайте президента, видно, что в рамках открытия части Алиеву показали, в том числе и РСЗО "Полонез".
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Местные СМИ публикуют эту новость под заголовком "Алиев показал Армении грозное оружие".
Ранее российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Беларуси сообщала, что Баку в 2018 году может начать покупку "Полонезов" у Минска.
Согласно информации издания, первый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.).
Один из военно-промышленных источников газеты утверждал, что Азербайджан давно присматривался к белорусскому ВПК "по соображениям цены".
В 2017 году министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил с официальным визитом Минск, ознакомившись, в том числе и с возможностями белорусского ОПК. На фотографиях с этого мероприятия, распространенных СМИ, министр обороны был замечен рядом с "Полонезом", пишет interfax.by
Напомним, между Азербайджаном и Арменией продолжается многолетний конфликт из-за Нагорного Карабаха.
Между тем Армения, как и Беларусь, является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в то время, как Азербайджан не входит в эту организацию.
Таким образом, получается, что Беларусь продает оружие стороннему государству, которое это государство намерено использовать против союзника Беларуси по ОДКБ.
"Белорусский партизан"
11:09 11/06/2018
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