Financial Times: Трамп сорвался с цепи

Либеральные демократии и Дональд Трамп





Guardian в своей редакционной статье пишет, что провал саммита "Большой семерки" в Квебеке может оказаться переломным моментом для демократических стран. Именно там нападки Дональда Трампа на международный порядок перешли от вызывающих раздражение до настоящей угрозы.





Дональд Трамп весьма неохотно отправился в Квебек. Там он даже не пытался как-то обсуждать его угрозу резко увеличить таможенные пошлины на импортную сталь и алюминий из стран-союзников. Он опаздывал на все встречи лидеров. Он отказался подписать финальное коммюнике.





Улетев оттуда, он оскорблял в "Твиттере" канадских хозяев саммита.





К тому времени, когда закончится его саммит с лидером Северной Кореи, Трамп может оказаться в положении, при котором у него будут более хорошие отношения с северокорейским диктатором, чем со своими демократическими союзниками.





Некоторые будут утверждать, пишет газета, что это лишь очередной пример клоунады Трампа, основанной на его безграничном нарциссизме, а также необходимости возбудить своих сторонников в преддверии ноябрьских выборов, но что при этом отношения между США и остальными либеральными демократическими странами остаются неизменными.





Именно из этого исходили союзники США с тех пор, как Трамп был избран президентом. Они делают все возможное для того, чтобы сдерживать его, в ожидании, когда он уйдет с политической арены.





Но на самом деле все обстоит гораздо хуже, пишет Guardian.





США - краеугольный камень мирового порядка, созданного после окончания Второй мировой войны. Если Дональд Трамп решит, что Америка больше не будет подобным краеугольным камнем, то под угрозой окажутся все.





Этого еще не произошло. Неблагодарное дело сглаживания трамповской дестабилизации международного порядка должно продолжаться. Но в рядах демократических стран уже появился раскол. После саммита в Квебеке этот раскол углубился.





Без США у остальных членов "Большой семерки" не хватит сил, чтобы обеспечить бесперебойную работу существующего международного порядка.





Одна лишь Франция может похвастаться тем, что у нее есть сильное правительство. Евросоюз слаб. Но остальные страны "Большой семерки" должны продолжать свои усилия, так как в противном случае они станут мишенью для кибератак и других враждебных действий со стороны России, китайского авторитаризма и трамповсокго шовинизма.





Под угрозой оказались ценности либеральной демократии, мир, международная торговля и правопорядок.





Урок саммита в Квебеке: либеральные демократии должны держаться вместе, пишет Guardian.









Financial Times в своей редакционной статье на ту же тему пишет, что было бы лучше, если бы президент Трамп выполнил свою изначальную угрозу и не приехал бы на саммит "Большой семерки".





Но, приехав в Квебек, он стал выступать с нападками на страны, которые остаются основными союзниками США, предложил расширить саммит и "пригласить туда лидера бандитской автократии" (Путина - прим. БП), пишет газета, а также стал угрожать еще более интенсивной торговой войной.





Столь основательно изолировав самого себя, Трамп превратил "Большую семерку" в "Большую шестерку+1".





Этот форум, который еще недавно был оргкомитетом международной экономики, стал еще одной площадкой, на которой Трамп может дальше расширять свою вредоносную торговую войну.





Дональд Трамп, очевидно, плохо относится к самому формату "Большой семерки". Заявив, что он хотел бы, что к ней присоединилась Россия - несмотря на то, что та аннексировала Крым, - означает, что Трамп сорвался с цепи, считает Financial Times.





Теперь "Большая шестерка" и другие согласные с ней страны должны работать сообща, чтобы противостоять протекционизму, и - в обход Дональда Трампа - подписывать торговые договоры, которые исключали бы США и сохраняли бы международный порядок до тех пор, когда прекратится безумие в Белом доме, пишет Financial Times.