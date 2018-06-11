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Коррупционный бизнес чиновников Минздрава попал под колпак КГБ

Комитет государственной безопасности задержал по подозрению в получении крупной взятки директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" Минздрава Александра Столярова.

Коррупционный бизнес чиновников Минздрава попал под колпак КГБ
Александр Столяров
Официального подтверждения задержания Александра Столярова пока нет. Но информацию "Ежедневнику" уже подтвердили несколько независимых друг от друга источников, в том числе и среди коллег задержанного.

Как удалось выяснить "Ежедневнику", задержание директора ЦЭИЗ - это и есть одна из тех антикоррупционных разработок, о которых говорили и Лукашенко, и председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Сам задержанный не сказать, что такая уж крупная фигура в чиновничьем мире, но дело не в нем. Сам по себе Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении ничего не решает. Это лишь инструмент в руках чиновников рангом значительно выше. Речь идет о Министерстве здравоохранении и о некоторых лицах, которые уже давно и по-крупному играют на этом поле.

По понятным причинам задержание директора ЦЭИЗ пока не светится. Скорее всего, оперативники хотят получить карт-бланш на задержание куда более значительных лиц в белорусском здравоохранении, через которых и происходит распределение 80% всех тендеров на закупку медицинского оборудования. Тут все в одной цепи: РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении", конкурсные комиссии, Минздрав, ряд частных компаний, которые всем хорошо известны, но которые до последнего времени были неприкасаемы.

Доходило до того, в Беларуси регистрировалось и поставлялось в больницы медицинское оборудование немецкого производителя "Berver", который в принципе никогда ничего не производил и у которого даже производственных площадей не было, не говоря уже о европейских сертификатах. 

Между тем, специалисты ЦЭИЗ съездили в Германию и подтвердили, что у компании солидное и сертифицированное производство. Фальшивый производитель получил регистрацию в Беларуси и начал активно поставлять оборудование в наши больницы.


Если дернули ЦЭИЗ, но так или иначе уже дернут всех остальных в этой цепи. Это уже дело времени. Вопрос лишь в том, раскрутят ои оперативники всю цепочку или, как это часто бывает в Беларуси, остановятся в нужное время и в нужном месте.



10:10 11/06/2018






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