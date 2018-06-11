Коррупционный бизнес чиновников Минздрава попал под колпак КГБ
Комитет государственной безопасности задержал по подозрению в получении крупной взятки директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" Минздрава Александра Столярова.
Александр Столяров
Официального подтверждения задержания Александра Столярова пока нет. Но информацию "Ежедневнику" уже подтвердили несколько независимых друг от друга источников, в том числе и среди коллег задержанного.
Как удалось выяснить "Ежедневнику", задержание директора ЦЭИЗ - это и есть одна из тех антикоррупционных разработок, о которых говорили и Лукашенко, и председатель КГБ Валерий Вакульчик.
Сам задержанный не сказать, что такая уж крупная фигура в чиновничьем мире, но дело не в нем. Сам по себе Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении ничего не решает. Это лишь инструмент в руках чиновников рангом значительно выше. Речь идет о Министерстве здравоохранении и о некоторых лицах, которые уже давно и по-крупному играют на этом поле.
По понятным причинам задержание директора ЦЭИЗ пока не светится. Скорее всего, оперативники хотят получить карт-бланш на задержание куда более значительных лиц в белорусском здравоохранении, через которых и происходит распределение 80% всех тендеров на закупку медицинского оборудования. Тут все в одной цепи: РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении", конкурсные комиссии, Минздрав, ряд частных компаний, которые всем хорошо известны, но которые до последнего времени были неприкасаемы.
Доходило до того, в Беларуси регистрировалось и поставлялось в больницы медицинское оборудование немецкого производителя "Berver", который в принципе никогда ничего не производил и у которого даже производственных площадей не было, не говоря уже о европейских сертификатах.
Между тем, специалисты ЦЭИЗ съездили в Германию и подтвердили, что у компании солидное и сертифицированное производство. Фальшивый производитель получил регистрацию в Беларуси и начал активно поставлять оборудование в наши больницы.
Если дернули ЦЭИЗ, но так или иначе уже дернут всех остальных в этой цепи. Это уже дело времени. Вопрос лишь в том, раскрутят ои оперативники всю цепочку или, как это часто бывает в Беларуси, остановятся в нужное время и в нужном месте.
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10:10 11/06/2018
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