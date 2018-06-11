Что даст белорусам «безвиз» с Китаем

Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим. Соответствующее межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано в воскресенье в Циндао, передает БЕЛТА.





Поедут ли теперь массово белорусы в Китай, а китайцы — в Беларусь?





Политолог Валерий Карбалевич считает, что отмена любых барьеров для коммуникации между людьми является позитивным явлением, пишет "Завтра твоей страны"





— А вот бросятся ли теперь белорусы открывать Китай, у меня есть большие сомнения. Все-таки далеко и дорого, чтобы просто так ехать в Китай с туристическими целями. Для отдыха белорусы скорее выберут Турцию или Египет. Так что количество белорусских туристов в Китай вряд ли увеличится.





В то же время китайцы сейчас составляют значительную долю всех туристов в мире. Средний класс Китая готов тратить деньги, поэтому расчет на китайских туристов вполне себе рационален.





— Чем сегодня Беларусь может привлечь китайский средний класс?

— Вот это уже другое дело. Беларусь не является туристической страной, она не имеет притягательных мест, которые привлекали бы иностранных граждан, поэтому въездной туризм у нас слабо развит. Тут Беларуси особо хвастаться нечем. Нужна государственная политика, инвестиционная программа, чтобы сделать Беларусь привлекательной.

— Как вы оцениваете итоги поездки главы Беларуси на саммит ШОС в Китай?

— Пока сложно говорить об итогах, потому что намерения и реальные результаты — это две большие разницы. Всегда по итогам визитов главы государства официальные СМИ радостно и помпезно говорят об огромных перспективах, а через какое-то время выясняется, что они совершенно не такие. Результаты нужно оценивать не по тому, что заявляется, а по тому, каковы реальные и практические итоги.

Если говорить вообще о сотрудничестве Беларуси и Китая, то есть успехи в военно-техническом плане, это, например, всем известный ракетный комплекс «Полонез». Китай также помогает Беларуси выпускать космические спутники.

Что касается китайских инвестиций в Беларусь, то тут есть проблемы. Когда Лукашенко выступал с посланием, он как раз упрекал правительство за ряд провальных проектов. И все они были связаны с китайцами. Это и светлогорский целлюлозный завод, и добрушский завод. И с «Белджи» перспективы пока не очень ясны. И постоянные скандалы с аккумуляторным заводом около Бреста. Да и в «Великом камне» пока резидентов много, а реальных строек гораздо меньше. Стройки идут, но пока они не заработают, пока не начнут давать продукцию, нельзя говорить, будет ли от этого экономический эффект. Так что пока ситуация противоречивая.



