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Можно ли сделать чиновника честным и компетентным

Как улучшить государственную службу.

Можно ли сделать чиновника честным и компетентным
Недавно BIPART (Белорусский институт реформ и трансформации публичного администрирования) представил Предложения по внесению изменений и дополнений в Закон «О государственной службе».

Эти предложения основаны на европейских принципах госуправления – то есть не предлагают выстраивать управление кадрами на госслужбе по примеру какой-то одной страны (в которой особенности кадровых систем сложились исторически), а на основании общих для этих (и многих других) стран подходов к тому, как отбираются госслужащие и каковы их основные задачи.

Основной принцип организации госслужбы в современном мире – это профессионализм. Почему это важно? Госслужащие получают от политиков общие указания относительно политического курса, а их задачей является разработка собственно государственной политики. В этой ситуации профессионализм госслужащих, их профессиональная честность – залог того, что в государственную политику не будут заложены самые популистские, непродуманные или экономически бессмысленные решения.

Одна из основ современной госслужбы – это защита от произвольного увольнения. Она дает чиновникам возможность высказываться без оглядки на то, понравится ли их мнение начальству. Например, среди белорусских чиновников немало здравомыслящих людей, которые с самого начала поняли всю абсурдность «тунеядских» законов. Однако «короткий поводок» контрактной системы и общая атмосфера «соглашательства» привели к закономерному результату: сырые, непродуманные нормативно-правовые акты продолжают тестироваться на живых людях, огромное количество рабочего времени госслужащих потрачено – и тратится – зря. Гора, в итоге, родила мышь. А ведь сколько таких задач ставится каждый день перед белорусскими чиновниками. Всего этого можно было бы избежать, если бы профессионализм на госслужбе у нас поощрялся.

Если в принципах организации госслужбы предусматривается, что уволить чиновника – дело чрезвычайно трудное, то надо убедиться, что на госслужбу попадают самые лучшие кандидаты. Поэтому еще следующий рекомендуемый принцип – это открытые вакансии и независимая комиссия. Независимая – в том смысле, что в нее входит не только начальник будущего госслужащего. Ну и понятно, что результаты отбора в этом случае можно оспорить – тогда и аргументы в пользу выбора того или иного кандидата будут продуманными.

Ясно, что если на госслужбу нанимаются состоявшиеся профессионалы, то и система мотиваций на рабочем месте должна быть выстроена соответственно. Поэтому еще одно предложение – это пересмотр системы вознаграждений. Исследования SYMPA показывают, что у большего количества госслужащих зарплата либо вообще не зависит от результатов работы, либо зависит, но решение о премии и различных бонусах принимает один человек – руководитель. К тому же это происходит слишком часто – чуть ли не каждый месяц. Поэтому рекомендуется сделать систему поощрения прозрачной и предсказуемой. Это позволит направить энергию госслужащих не на то, чтобы стараться не рассердить начальство, а на поиск максимально эффективных способов выполнения своей работы.

Ну и, конечно же, профессионалы должны иметь возможность постоянно повышать квалификацию, а также получать независимую оценку своей работы. Еще одна рекомендация – ввести понятие регулярной оценки работы, наряду с аттестацией. Причем у госслужащих должна быть возможность выбора, где повышать свою квалификацию – не только в Академии управления, но и на любых других курсах или в любых учебных заведениях, где учат нужным и актуальным вещам. Это, кстати, поможет и Академии управления стать более конкурентоспособной – а именно такая задача перед ней ставится уже не первый год.

Отдельный вопрос – это борьба с коррупцией. Эта проблема, как показывают буквально на наших глазах разворачивающиеся события, крайне актуальна. Причем борьба с коррупцией – это не только ужесточение наказания, а в первую очередь профилактика и прозрачность информации о доходах госслужащих. Именно на этих подходах и основаны рекомендации BIPART.

Интеграция европейских принципов государственного управления в основы управления кадрами на государственной службе в Беларуси пойдет на пользу всем заинтересованным сторонам: государственная политика будет разрабатываться специалистами, а госслужащие смогут работать в предсказуемой и понятной среде, где ценится профессионализм и поощряется инициатива.

Полина Макарова, "Наше мнение"
08:57 11/06/2018






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