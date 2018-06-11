Еще один испанский регион хочет независимости

«В воскресенье десятки тысяч людей из Страны Басков создали живую цепь длиной 202 километра с призывом провести региональный референдум о независимости», - говорится в сообщении.

Акция с живой цепью была организована баскской организацией «В наших руках», а люди стояли от города Сан-Себастьян вплоть до парламента Страны Басков в Витории.

Отмечается, что согласно Конституции Испании от 1978 года страна является неделимой.

Как известно, хорошо развитой северо-восточный регион страны - Каталония - провел незаконный референдум о выходе из состава Испании перед односторонним объявлением независимости в октябре прошлого года. Однако фактически независимость не была достигнута. Испания, таким образом, переживает самый худший политический кризис за последние несколько десятилетий.