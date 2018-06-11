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Еще один испанский регион хочет независимости

Десятки тысяч людей из Страны Басков, на севере Испании, создали живую цепь длиной 202 километра с призывом провести региональный референдум о независимости, передает Reuters.

«В воскресенье десятки тысяч людей из Страны Басков создали живую цепь длиной 202 километра с призывом провести региональный референдум о независимости», - говорится в сообщении.
 
Акция с живой цепью была организована баскской организацией «В наших руках», а люди стояли от города Сан-Себастьян вплоть до парламента Страны Басков в Витории.
 
Отмечается, что согласно Конституции Испании от 1978 года страна является неделимой.
 
Как известно, хорошо развитой северо-восточный регион страны - Каталония - провел незаконный референдум о выходе из состава Испании перед односторонним объявлением независимости в октябре прошлого года. Однако фактически независимость не была достигнута. Испания, таким образом, переживает самый худший политический кризис за последние несколько десятилетий.
08:19 11/06/2018






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