Участие в саммите, скорее, имиджевое дело, утверждают политологи. Статус наблюдателя, который имеет наша страна, позволяет присутствовать на заседаниях высокого уровня с участием глав государств и правительства, министров иностранных дел, передает "Белсат"





«То есть мы увеличиваем нашу информированность о тех делах, которые происходят в регионе на пространстве этой организации», — говорит Арсений Сивицкий из Центра стратегических и внешнеполитических исследований.





Между тем расширить сотрудничество Беларусь пытается не только со странами Азии. Последние годы Лукашенко пытается балансировать между интересами Запада и России.





Правда основной экономический и политический партнер Беларуси уже давно пытается исключить для нашей страны любую стратегию политического балансирования и самостоятельности военной политики. А именно — приоритет не быть вовлеченным в конфронтацию между Россией и Западом и Россией и Украиной, считает политолог Арсений Сивицкий:





«С этой позицией не очень согласны в Кремле. И для России такой оптимальной моделью было бы переформатирование белорусско-российских отношений, так называемая «армянская модель», довольно глубокой военно-политической интеграции, где по сути без России не принимается ни одно стратегическое решение».





Усиления давления на официальный Минск, в том числе в вопросе создания российской военной базы в Беларуси, можно ожидать уже в преддверии следующих президентских выборов в нашей стране, в 2019-2020 гг., утверждают специалисты из Центра стратегических и внешнеполитических исследований. А потому у Лукашенко осталось не так много времени, чтобы принять меры для реальной независимости от России, и добиться альтернативных предложений от Запада.