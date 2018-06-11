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На геополитическом раздорожье: Россия хочет ограничить внешнюю политику Беларуси

В китайском Циндао, куда Александр Лукашенко прилетел в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, главу Беларуси радушно встретили официальные лица. А уже в первый день съезда – встретился с президентом Ирана, а также с монгольским лидером в ходе двусторонней встречи

Участие в саммите, скорее, имиджевое дело, утверждают политологи. Статус наблюдателя, который имеет наша страна, позволяет присутствовать на заседаниях высокого уровня с участием глав государств и правительства, министров иностранных дел, передает "Белсат".

«То есть мы увеличиваем нашу информированность о тех делах, которые происходят в регионе на пространстве этой организации», — говорит Арсений Сивицкий из Центра стратегических и внешнеполитических исследований.

Между тем расширить сотрудничество Беларусь пытается не только со странами Азии. Последние годы Лукашенко пытается балансировать между интересами Запада и России.

Правда основной экономический и политический партнер Беларуси уже давно пытается исключить для нашей страны любую стратегию политического балансирования и самостоятельности военной политики. А именно — приоритет не быть вовлеченным в конфронтацию между Россией и Западом и Россией и Украиной, считает политолог Арсений Сивицкий:

«С этой позицией не очень согласны в Кремле. И для России такой оптимальной моделью было бы переформатирование белорусско-российских отношений, так называемая «армянская модель», довольно глубокой военно-политической интеграции, где по сути без России не принимается ни одно стратегическое решение».

Усиления давления на официальный Минск, в том числе в вопросе создания российской военной базы в Беларуси, можно ожидать уже в преддверии следующих президентских выборов в нашей стране, в 2019-2020 гг., утверждают специалисты из Центра стратегических и внешнеполитических исследований. А потому у Лукашенко осталось не так много времени, чтобы принять меры для реальной независимости от России, и добиться альтернативных предложений от Запада.

08:12 11/06/2018






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