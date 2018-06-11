План будет разработан по предложению ответственного секретаря управы сейма КХП БНФ Алеся Чехольского и общественного активиста Дмитрия Дашкевича. Отвечать за вахту берутся 7 организаций: «Альтернатива», Движение солидарности «Разам», Белорусская христианская демократия, Белорусский Народный фронт, Молодой фронт, Консервативно-Христианская партия — БНФ, «Европейская Беларусь».





Павел Северинец сообщил, что 10 июня протесты у ресторана продолжаются. В них участвуют 10 человек. Посетителей ресторана немного. Некоторые из них разворачивают автомобили, когда видят протестующих и получают листовки с информацией о Куропатах.





На активистов Наталью Горячко и Дениса Урбановича составили протоколы сотрудники ДПС за нахождение на проезжей части.









11 июня в 12:15 у ворот ресторана «Поедем поедим» состоится встреча, на которой утвердят новый план вахты.





12 июня в 12:30 на этом месте соберется «юридическая комиссия». Будут подготовлены обращения в Министерство культуры, Минский районный исполнительный комитет, Минский областной исполнительный комитеты, Комитет по государственному контролю и Министерство торговли. В обращениях активисты и эксперты требуют «закрыть, снести или перенести это здание», — сообщил Павел Северинец Радио «Свабода».



