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Экс-глава ЦРУ назвал Трампа "временным недоразумением"

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан назвал Дональда Трампа "временным недоразумением".

"Ваши выходки и плохо продуманная протекционистская политика вредят нашему международному положению и национальным интересам. Ваше мировоззрение не отражает американских идеалов. Друзьям и союзникам: не беспокойтесь, мистер Трамп − это "временное недоразумение". Америка, которой вы ее знали, вскоре вернется", − написал Бреннан в Twitter.

Отметим, критика экс-главы ЦРУ, который возглавлял ведомство при Бараке Обаме, стала ответом на резкие высказывания Трампа в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо после саммита G7.

Ранее сообщалось, что президент США отказался поддержать итоговое коммюнике саммита G7 из-за высказываний премьера Канады о пошлинах США. Он назвал действия Трюдо нечестными и слабыми, хотя Оттава отрицает обвинения Трампа.
korrespondent.net
07:28 11/06/2018






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