Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Австрии закрывают мечети и высылают имамов. Мусульмане обращаются в суд

Лидер австрийского сообщества мусульман IGGÖ Ибрагим Олгун заявил, что его организация будет юридически оспаривать решение правительства о закрытии семи мечетей и высылке по меньшей мере 40 имамов.

В Австрии закрывают мечети и высылают имамов. Мусульмане обращаются в суд
GETTY IMAGES
В заявлении Олгуна говорится, что закрытие мечетей - радикальное решение, которое не может быть основано на догадках.

По его словам, сообщает Би-би-си, национальная мусульманская организация не была заранее проинформирована о прекращении работы мечетей, власти не сообщили и о причинах такого решения.

Олгун также заявил, что неожиданное заявление правительства в последнюю пятницу Рамадана - "оскорбление всех мусульман в Австрии".

Ранее австрийские власти утверждали, что сотрудничали с IGGÖ для идентификации мечетей и имамов, которых подозревают в сочувствии радикалам и националистам.

О решении закрыть семь мечетей, получающих финансирование из-за рубежа, и депортации имамов, подозреваемых в связях с турецкими националистами, австрийские власти объявили в пятницу.

Вена объяснила такое решение необходимостью подавления "политического ислама" и борьбой с турецким национализмом.

Австрийские власти заявили, что изучают биографию 60 из 260 имамов, 40 из которых состоят в мусульманской группе ATIB, близкой к турецкому правительству.

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана назвала действия Вены "исламофобскими, расистскими и дискриминационными".

"Меры, предпринимаемые австрийским премьер-министром, ведут мир, я боюсь, к войне креста и полумесяца", - цитирует Франс пресс заявление Эрдогана в субботу вечером.

Почему это произошло?
Австрийские власти действуют на основании закона о запрете иностранного финансирования, вступившего в силу в 2015 году. Он затрагивает в том числе религиозные организации, получающие деньги из-за рубежа.

В апреле этого года в СМИ появились фотографии детей в турецкой военной форме, обыгрывающих в венской мечети Дарданелльскую операцию. Это была попытка Уинстона Черчилля завоевать Константинополь в ходе Первой мировой войны в 1915 году, она закончилась победой турок.

Как писали австрийские издания, дети играли мертвых и были накрыты турецкими флагами.

Одна из закрываемых мечетей связана с турецкой ультранационалистической организацией "Серые волки". Остальные шесть принадлежат Арабскому религиозному сообществу: три из них находятся в Вене, две - в Верхней Австрии и одна - в Каринтии.

Отношения Австрии и Турции
Одной из главных тем предвыборной кампании нового канцлера Австрии Себастиана Курца был ислам и встревоженность австрийцев по поводу иммиграции и интеграции мусульман.

Его консервативная Австрийская народная партия сформировала коалицию с ультраправой Партией свободы.

Курц хочет положить конец переговорам о включении Турции в Евросоюз, что вызывает у президента Эрдогана крайне негативную реакцию.

Кроме Австрии, ограничить иммиграцию мусульман в Европу хотят Венгрия, Словакия, Чехия и Польша. Из-за этого у этих стран происходят трения с Германией, которая в 2015 году приняла около миллиона беженцев из преимущественно мусульманских стран.

В мае 2017 года Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией. В результате этого Вена не сможет сотрудничать в военной сфере еще с 41 страной. Турция - ключевой игрок в НАТО.


17:39 10/06/2018






Загрузка...


Блоги
Маргарита Тарайкевич
Палітвязні: праблема поўнага спісу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о стоппере Семашко, электро-самокате...
Уладзiмiр Някляеў
Жыццё побач з Расіяй
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8 ( часть...
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё