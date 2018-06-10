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Беларусь и Китай договорились о безвизовом режиме

Беларусь и Китай подписали межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.

Как передает БЕЛТА, документ появился по итогам переговоров Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. От имени белорусской стороны подпись под этим соглашением поставил министр иностранных дел Владимир Макей.

Также были подписаны документы о сотрудничестве в других сферах, в том числе рамочное соглашение о предоставлении Беларуси льготного кредита на высокотехнологичный проект в АПК.


15:15 10/06/2018






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