Фотофакт на «Белагро-2018»: бурные объятия олигарха и певицы

Михаил Русый (на переднем плане), бизнесмен Александр Шакутин и певица Анжелика Агурбаш. Все фото Олег Киндар, TUT.BY





Выставка «Белагро» проходит в трех километрах от МКАД, торгово-логистический центр «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица.





Как отмечает TUT.BY, по звездному составу гостей в первый день мероприятие с легкостью перевесит все остальные ивенты: здесь и два вице-премьера, и политический тяжеловес союзного масштаба Сергей Сидорский, и промышленники с олигархами и «красными директорами», и Солодуха с Агурбаш.





Была среди гостей экс-сенатор Анна Шарейко, отсидевшая пару лет за решеткой, а после вернувшаяся на прежнее место работы – в руководство Витебской бройлерной фабрикой.





Председатель совета директоров ОАО «Амкодор» Александр Шакутин сам провел экскурсию для журналистов портала по нескольким рядам новенькой техники — мини-погрузчик с бортовым поворотом, новые телескопические погрузчики разной грузоподъемности.





Сегодня на выставке только новые образцы, заверил бизнесмен из окружения Александра Лукашенко, перечисляя: разбрасыватель удобрений, многофункциональный прицеп, кормораздатчик, все, что связано с послеуборочной обработкой зерна — от получения продовольственного зерна до посевочного материала…





— У вас уже, похоже, будет самая большая из белорусских производителей линейка сельхозтехники.





— Думаю, да. Каждый год будем ставить на производство примерно двадцать новых изделий. За многими машинами сегодня уже очередь стоит на полгода. Вся продукция у нас — экспортно ориентированная. Сегодня мы технику адаптируем к самым разным условиям. Беспрецедентные суммы вложили — не только в истории Беларуси, но и, наверное, стран СНГ.





И эти вложения работают, окупаются. 360 млн долларов — за четыре года. В этом году мы начинаем новую инвестпрограмму, которая зашкаливает уже за полмиллиарда долларов. Так что глаза боятся, а руки делают. Когда ты делаешь качественную машину и она получает хорошие отзывы с рынка, есть смысл продолжать. Без репутации на рынке ничего не будет.



