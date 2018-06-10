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Украина потеряла около $ 100 млрд из-за присоединения Крыма к России и войны на Донбассе

Об этом говорится в исследовании «Atlantic Council» «Кремлевская агрессия в Украине: ценник», которое представили в Украинском кризисном медиа-центре.

Алан Райли, научный сотрудник Eurasia Center, Atlantic Council

«Украина потеряла 100 миллиардов долларов после российской агрессии в Крыму и на востоке страны. Россия несет полную юридическую ответственность за эту часть территории Украины», – говорится в исследовании.

Основными материальными потерями Украины стали земля, энергетические активы, банки, бизнес-предприятия и жилье.

В исследовании отмечается, что стоимость 1,4 млн гектаров крымской земли оценивается в $ 1,8 млрд. Украинские банки потеряли активы в крымских филиалах стоимостью примерно $ 1,7 — 1,9 млрд. Еще миллиард долларов украинские власти потеряли из-за конфискацию Россией «Крымэнерго».

В свою очередь из-за боевых действий на востоке Украины была разрушена значительная часть инфраструктуры, отмечается в докладе. Потери, по оценкам экспертов, составили $ 9,5 млрд. Украина также потеряла $ 14 млрд из-за снижения торгового оборота с Россией.

Согласно исследованию, Москва ежегодно тратит $ 2 млрд на Крым, что составляет 0,14% от ВВП России.

В начале мая международный арбитраж в Гааге обязал Россию компенсировать украинским компаниям $ 159 млн за нарушение прав украинских инвесторов после присоединения Крыма, пишет belsat.eu


15:05 10/06/2018






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