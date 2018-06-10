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"Приглашение будет послано": приезд Путина в Могилев находится под вопросом

Александру Лукашенко и Владимиру Путину вышлют приглашения на V Форум регионов Беларуси и России, который пройдет 26–28 сентября в Могилеве, но их участие пока под вопросом, сообщил на пресс-конференции 8 июня в Минске российский посол Александр Суриков.

"Приглашение будет послано": приезд Путина в Могилев находится под вопросом
«Организаторами форума являются верхняя палата парламента Российской Федерации и Совет Республики Беларуси, — напомнил дипломат. — Во всех форумах регионов России и Беларуси, проводившихся до этого, президенты принимали участие. По крайней мере, в прошлом году в Москве принимали точно, в Сочи — принимали, я помню. Приглашение будет послано, а вот как это впишется в повестку дня двух президентов, это надо у них спросить. Еще есть время».

В январе председатель Совета Республики Михаил Мясникович сообщил журналистам, что помимо Могилева мероприятия форума пройдут также в Горках и Шклове. Планируется провести серию мероприятий, в которых регионы примут участие на уровне областей, районов и городов, пишет naviny.by

По его словам, в рамках форума будет работать Совет делового сотрудничества. В нем планируют принять участие руководители предприятий двух стран, которые заинтересованы в усилении экономического взаимодействия, кооперации в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также реализации образовательных проектов. Ожидается, что по итогам форума будут подписаны контракты не менее чем на 400 млн долларов.
Во время форума также пройдет серия молодежных, спортивных и культурных мероприятий.


08:44 10/06/2018






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