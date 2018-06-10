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Видео: пять танков будущего, которые могут изменить поле боя

Танки по-прежнему остаются главным аргументом пехоты на поле боя.

 При грамотной тактике применения и прикрытии пехотой — танк превращается в неприступную крепость и отличный таран для обороны противника. Современные конфликты заставляют менять в тактику применения танков, а также побуждают инженеров вносить изменения в конструкцию боевых машин.

42.TUT.BY выбрал пять танков, которые показывают различное видение инженеров и военных, каким будет танк будущего. Некоторые из этих машин все еще не вышли из стадии прототипов, другие — уже вовсю испытываются в войсках.


08:21 10/06/2018






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