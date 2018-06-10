Ким Чен Ын вылетел на саммит с Трампом – СМИ

По данным источников агентства, Ким Чен Ын поднялся на борт самолета китайских авиалиний, используемый для перелетов высокопоставленных чиновников КНР.





Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп вылетел из Канады, где он участвовал в саммите "Большой семерки", в Сингапур на саммит США-КНДР.





Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня.