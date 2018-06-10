Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Ким Чен Ын вылетел на саммит с Трампом – СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вылетел в Сингапур для участия в запланированном на 12 июня саммите с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство Ренхап.

По данным источников агентства, Ким Чен Ын поднялся на борт самолета китайских авиалиний, используемый для перелетов высокопоставленных чиновников КНР.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп вылетел из Канады, где он участвовал в саммите "Большой семерки", в Сингапур на саммит США-КНДР.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня.
08:08 10/06/2018






Загрузка...


Блоги
Маргарита Тарайкевич
Адсутны спіс палітвязняў
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о стоппере Семашко, электро-самокате...
Уладзiмiр Някляеў
Жыццё побач з Расіяй
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8 ( часть...
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё