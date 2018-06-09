



В Циндао прибыл и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Прибыл со своим сыном Николаем. При этом Лукашенко-младший (ничтоже сумняшеся) сел рядом с Александром Григорьевичем в ряд кресел, подготовленных для глав государств, входящих в ШОС, отмечает «Военное обозрение»





Для справки: Николай Александрович Лукашенко родился в 2004 году. При этом Николай с весьма юных лет участвует вместе с отцом в различных официальных мероприятиях, в том числе и за пределами Беларуси. Так, Лукашенко-младший ездил вместе с отцом на саммит СНГ в Бишкек, приветствовал с трибуны участников белорусского парада в честь дня независимости.





Два года назад Коля Лукашенко в интервью владивостокскому журналисту-пятикласснику отвечал на вопрос о том, хочет ли тот стать президентом.





Ответ Николая: Не очень. Это будет сложная жизнь.









Между тем, на полях саммита ШОС Лукашенко-старший уже провёл встречу с иранским коллегой, заявив о том, что Беларусь прекрасно знает, что такое жить под санкциями, и надеется, что здравый смысл возобладает, и никакого санкционного давления на Тегеран Западом оказываться не будет. Александр Лукашенко отметил существенное развитие двусторонних белорусско-иранских отношений.