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Порошенко и Путин обсудили обмен заключенными

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с содержанием в российских местах лишения свободы украинских заключенных, сообщает администрация президента Украины.

В сообщении также отмечается, что Порошенко обратил внимание Путина на голодовку некоторых заключенных и выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья.

«Была достигнута договоренность, что в ближайшее время заключенных посетят уполномоченные по правам человека обеих стран», — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

В Кремле уточнили, что достигнутая договоренность о визитах омбудсменов касается как украинцев, находящихся в заключении в России, так и российских граждан, находящихся в заключении на Украине.

Особое внимание, как говорится в сообщении, уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных в Украине.

«Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев (осужденный в России на 20 лет украинский режиссер Олег Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку. — прим. ред.) выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья», — сообщает пресс-служба президента Украины.

20 мая спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала, что в России по политическим мотивам удерживаются 24 украинца, а в оккупированном Крыму — более 40. Киев не раз обращался к Москве с предложением обменять украинских заключенных на находящихся под стражей в Украине 23 граждан России.

18:00 09/06/2018






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