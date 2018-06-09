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«Вы победили, мы возвращаемся» - пикетчики не пустили в ресторан в Куропатах байкеров с георгиевскими лентами

9 июня активист продолжили пикетирование ресторана «Поедем поедим», которая находится на 51 километре кольцевой дороги за 50 метров от Куропат, пишет Радио Свобода.
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В 12.30 три байкера в черных шлемах, на дорогих мотоциклах, в том числе BMW, почти не снижая скорости попытались прорваться через пикет за ворота ресторана.

В ответ на слова пикетчиков, что здесь охранная зона, байкеры только нажимали на газ. Двум удалось проехать через толпу, но третьего пикетчики все же остановили.

Водитель Александр не назвал своей фамилии и сразу вызвал милицию. Пикетчиков он просил не трогать его дорогой мотоцикл, а про себя сказал, что он «не богатый человек, а нормальный». При этом отказался снять шлем.
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Дискуссия продолжалась пока не появился наряд ГАИ, но выяснилось, что протокол милиционеры должны были бы составлять на байкера, который наехал на ногу пикетчику Алексею Туровичу.

«Ну, если уж милиция ничего не может сделать, тогда вы победили, мы возвращаемся», - сказал Александр, и вся компания покинула территорию ресторана. Перед отъездом Александр снова перевязал бразды байка георгиевской лентой, которую были сняли пикетчики.

17:31 09/06/2018






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