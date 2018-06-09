На расставленных 298 белых стульях положили красные розы — по числу погибших пассажиров и членов экипажа этого рейса, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур.





24 мая международная следственная группа объявила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в районе Курска.





Ранее, в сентябре 2016 года, международная группа следователей заявила, что, по имеющимся уликам, малайзийский «Боинг» был сбит российской зенитной установкой «Бук».





Россия отвергает эти обвинения.









Крушение «Боинга-777» произошло в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени.

Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.

После заключения, сделанного две недели назад международной следственной группой, Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за крушение «Боинга».



