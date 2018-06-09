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К посольству России в Гааге принесли 298 пустых стульев в память жертв рейса MH17

Родственники жертв рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого ракетой в июле 2014 года в небе над восточной Украиной, провели молчаливый протест у посольства России в Гааге.
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На расставленных 298 белых стульях положили красные розы — по числу погибших пассажиров и членов экипажа этого рейса, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

24 мая международная следственная группа объявила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в районе Курска.

Ранее, в сентябре 2016 года, международная группа следователей заявила, что, по имеющимся уликам, малайзийский «Боинг» был сбит российской зенитной установкой «Бук».

Россия отвергает эти обвинения.


Крушение «Боинга-777» произошло в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени.

Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.

После заключения, сделанного две недели назад международной следственной группой, Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за крушение «Боинга».

Как заявил тогда министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, один из возможных дальнейших шагов — передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора.

Россия последовательно отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского «Боинга». Как заявил в конце мая президент Путин, у России нет оснований полностью доверять результатам следствия, потому что она не была допущена к полноценному расследованию.

ВВС, правообладатель иллюстрации EPA
17:12 09/06/2018






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