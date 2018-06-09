Руководитель Беларуси назвал этот день особенным и выразил королеве "сердечные пожелания хорошего здоровья и плодотворной деятельности". Народу Соединенного королевства Лукашенко пожелал "мира и процветания", передает "Еврорадио"





Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года, а королевой стала 6 февраля 1952 года.





Дипломатические отношения между Великобританией и Беларусью были установлены 27 января 1992 года, а в июне 1996 года Соединенное королевства одно из первых в Евросоюзе ратифицировало Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Беларусью и ЕС.