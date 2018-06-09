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Лукашенко направил Елизавете IІ “сердечные пожелания хорошего здоровья"

Александр Лукашенко направил королеве Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II поздравление в связи с национальным праздником — Днем рождения Королевы. Британцы празднуют его 9 июня.

Руководитель Беларуси назвал этот день особенным и выразил королеве "сердечные пожелания хорошего здоровья и плодотворной деятельности". Народу Соединенного королевства Лукашенко пожелал "мира и процветания", передает "Еврорадио".

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года, а королевой стала 6 февраля 1952 года.

Дипломатические отношения между Великобританией и Беларусью были установлены 27 января 1992 года, а в июне 1996 года Соединенное королевства одно из первых в Евросоюзе ратифицировало Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Беларусью и ЕС.

16:49 09/06/2018






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