Мининформ ограничит доступ к двум "экстремистским" сайтам

Это следует из сообщения, которое появилось на сайте ведомства. Мининформ при этом ссылается на статьи 38, 511 Закона "О средствах массовой информации" — эти ресурсы и страницы в социальных сетях считают распространителями экстремистских материалов.





Решение о блокировке принято 7 июня. Какие именно страницы попали под запрет, министерство не уточняет.





В последний раз ведомство блокировало "экстремистские" ресурсы в марте этого года. Тогда под запрет попали 5 сайтов и 12 страниц в соцсетях. Поводом стало решение суда Центрального района Минска и Закон "О средствах массовой информации".