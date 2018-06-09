Мининформ ограничит доступ к двум "экстремистским" сайтам
Министерство информации ограничит доступ к 2 интернет-ресурсам и к 7 группам и персональных страницам ВКонтакте и в Facebook.
Это следует из сообщения, которое появилось на сайте ведомства. Мининформ при этом ссылается на статьи 38, 511 Закона "О средствах массовой информации" — эти ресурсы и страницы в социальных сетях считают распространителями экстремистских материалов.
Решение о блокировке принято 7 июня. Какие именно страницы попали под запрет, министерство не уточняет.
В последний раз ведомство блокировало "экстремистские" ресурсы в марте этого года. Тогда под запрет попали 5 сайтов и 12 страниц в соцсетях. Поводом стало решение суда Центрального района Минска и Закон "О средствах массовой информации".
16:35 09/06/2018
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