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Китайский нож в спину. Си Цзиньпин назвал Путина «самым хорошим другом»

И вручил президенту России высшую госнаграду Китая.

Александр Лукашенко не раз называл председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина своим другом, как и большим другом Беларуси.


— Си Цзиньпин всегда будет для нас большущим другом, и приезжать в Беларусь он будет без виз, когда того пожелает. И глубина наших отношений, это, прежде всего, его отношение к нашей стране и к нашему народу. Мы это очень ценим, — рассказывал руководитель страны китайским журналистам в мае прошлого года.

И вот новость из Китая, куда отправился с визитом Александр Лукашенко.


8 июня Си Цзиньпин объявил имя первого лауреата новой высшей государственной награды страны — ордена Дружбы КНР. Им стал президент России Владимир Путин, который в этот день также начал трехдневный визит в Китай.

Фото kremlin.ru

— Президент Путин наш друг, он пользуется уважением китайского народа, он вносит блестящий вклад в развитие китайско-российских отношений, в укрепление дружбы между народами наших стран, — цитирует китайского лидера «Коммерсант».

Кроме этих слов Си Цзиньпин поделился личным:

— Президент Путин для меня самый хороший и близкий друг.

Новая госнаграда отныне будет вручаться властями КНР иностранным гражданам за «выдающиеся заслуги, способствующие социалистической модернизации Китая, контактам и сотрудничеству Китая с миром и поддержанию мира во всем мире».

Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, во время рабочего визита в Китай он примет участие в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества, среди которых запланированы и переговоры с председателем КНР. Вот только с наградой от лучшего друга белорусского народа, видимо, придется подождать.

 

Источник: "Солидарность"
09:32 09/06/2018






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