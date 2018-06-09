Трамп продлил санкции против белорусских чиновников

Уточняется, что ограничения были введены после "недемократических выборов" в марте 2006 года в отношении лиц, которые "подрывают демократические процессы или институты".





Как указывается в документе, попавшие в список люди связаны с нарушением прав человека, включая "политические репрессии, задержание и исчезновение людей", а также "с коррупцией, в том числе путем отвлечения белорусских государственных активов или злоупотребления ими или за счет злоупотребления государственной властью".