Кого накажут за "недостоверную информацию"?





Речь идет не только об административной, но и об уголовной ответственности. Генпрокурор не исключил и крупной материальной ответственности. Насколько оправдано возможное уголовное преследование за распространение ложной информации? На эту тему рассуждают эксперты " Завтра твоей страны





Бастунец: Нужно вести разговор о декриминализации, а не о введении новой статьи





Как говорит председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, по формулировке генпрокурора трудно судить, какая информация будет преследоваться, будет ли учитываться умысел на распространение недостоверной информации.





— Да и в Уголовном кодексе уже существует несколько статей, которые предусматривают ответственность за распространение такой информации — например, клевета и оскорбление в отношении президента, должностных лиц, всего можно насчитать семь таких составов. На мой взгляд, нужно вести разговор о декриминализации этих статей, о декриминализации диффамации, а не о введении новой статьи, которая достаточно далека от демократических стандартов в сфере свободы выражения мнений, — отмечает собеседник.





Как юрист Андрей Бастунец считает, что можно ожидать избирательности правоприменения.





— Такая статья, скорее, будет применяться к гражданам, которые не пользуются «покровительством» государства, — не исключает председатель БАЖ.





По мнению Андрея Бастунца, это вызывает больше вопросов, чем ответов, поскольку сам по себе интернет трансграничен, и каким образом уголовное законодательство будет распространяться на граждан, находящихся за пределами Беларуст, тоже вызывает вопросы.





Быковский: Выбор у нас будет между плохим и очень плохим





Медиаэксперт Павлюк Быковский отмечает, что сегодня Закон о СМИ регулирует ситуацию именно в отношении журналистов, там прямо сказано, что журналисты должны проверять информацию. Но сейчас уже нет монополии журналистов на распространение информации.





— И вот тут получается коллизия: с одной стороны, Закон о СМИ в той или иной степени приравнивает всех, кто пишет в интернете, к журналистам, а с другой — есть ответственность у журналистов и нет у граждан. Граждане не обязаны обладать определенными навыками, чтобы писать в интернете, это невозможно. Они не умеют и не должны уметь проверять информацию на достоверность, но такая бюрократическая логика мышления из-за коллизии между правами, введенными Законом о СМИ, и реальным положением дел существует, — констатирует собеседник.





Он обращает внимание, что почти две трети населения Беларуси пользуется интернетом, и если предположить, что половина этих пользователей что-то пишет, то в случае такого нововведения можно будет привлекать людей за то, что подпись под фотографией не соответствует дате, или неправильно подписано, кто эти люди на фотографии, или что-то подобное. Это же, по сути, недостоверная информация.





— Какие могут быть критерии недостоверной информации? Какой бюрократический аппарат нужен для проверки всех сообщений в интернете, которые могут делать граждане или лица без гражданства? Это фактически невозможно. Если предположить, что такая норма все-таки будет принята, то, скорее всего, она будет действовать не тотально, а выборочно, примерно так, как сегодня действует Закон о рекламе, когда недовольные граждане обращаются в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). И тогда оно проверяет, насколько реклама соответствует или не соответствует реальности, поскольку никто не ставит задачу проверять всю рекламу, так как это невозможно, — добавляет эксперт.









Кроме того, продолжает собеседник, есть еще и соображение такого рода: мы, чиновники, предлагаем вам сделать выбор между ужасным и менее ужасным, и тогда менее ужасное будет казаться обществу как некий компромисс, как нечто приемлемое. И тогда люди будут более благосклонно относиться к дополнительным мерам по закручиванию гаек.





— В частности, если рассматривать меры, предусмотренные поправками в Закон о СМИ, независимо от того, насколько они эффективны, там есть пункты, которые предполагают изменения практики и очень дорого будут стоить для производителей контента. Там есть вещи, которые требуют обязательной идентификации тех, кто оставляет комментарии, а все это не является бесплатным. И эти ограничения сойдут за нечто приемлемое, если вдруг не будет принята норма за установление уголовной ответственности за распространение недостоверной информации. Но нельзя сказать, что все такие размышления ведут нас к чему-то хорошему. То есть, выбор у нас будет между плохим и очень плохим, — резюмирует Павлюк Быковский.