Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Мир тесен: возможно, в Куропатах был расстрелен родственник одного из владельцев скандального ресторана

Скандал в связи с открытием ресторана в Куропатах не утихает.

Мир тесен: возможно, в Куропатах был расстрелен родственник одного из владельцев скандального ресторана
1 из 3

32% принадлежит Леониду Зайдесу, еще 24,5% ― гражданке Израиля Алле Сурис. 29% и 14,5% принадлежат американской компании “Лентон Реалти ЛЛС” и кипрскому оффшору “Билси Инвестмент Лимитед” соответственно. 


Еврорадио не удалось связаться с Леонидом Зайдесом. В приёмной “Белновотекс груп” ответили, что “никого из руководства сейчас нет, они на объекте”.

Итак, главный владелец ресторана “Поедем, поедим” в Куропатах ― Леонид Лейбович Зайдес. Судя по его странице в Фейсбуке, он родился в Слуцке в 1964 году. На сайте “Память народа” есть страничка с данными рядового Зайдеса Лейба Ароновича, родившегося в Слуцке. Совпадение? 

Далее на сайте жертв политического террора в СССР находим Зайдеса Арона Исакиевича: он был отправлен в ссылку на север России и лишён избирательного права. Репрессированный Зайдес тоже родился в Слуцке. Снова совпадение?

Также на сайте жертв репрессий есть Сегальчик-Сагальчик Гирш Хаимович ― однофамилец Леона Сагальчика из Чикаго. Он родился в Логойске. Конечно, не факт, что это родственник американского бизнесмена, но…

Гирш осуждён “тройкой” 2 июля 1938 за подозрение в шпионаже, а 1 октября “расстрелян в Минске”. Не исключено, что именно в Куропатах.
#1#
Мы не можем утверждать, что все вышеперечисленные люди - родственники бизнесменов, имеющих отношение к ресторану в Куропатах. Может быть, это только их однофамильцы. Мы просто хотим показать, что сталинские репрессии в Беларуси были настолько масштабны, что коснулись почти каждой семьи. А Куропаты ― это то место, которое символизирует эти репрессии.

21:52 08/06/2018






Загрузка...


Блоги
Маргарита Тарайкевич
Адсутны спіс палітвязняў
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о стоппере Семашко, электро-самокате...
Уладзiмiр Някляеў
Жыццё побач з Расіяй
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8 ( часть...
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё