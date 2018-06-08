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Жена экс-министра Потупчика: Нет никакого уголовного дела

"Белорусский партизан" попытался уточнить у супруги бывшего вице-премьера и министра энергетики Владимира Потупчика подробности скандальной отставки.

Жена экс-министра Потупчика: Нет никакого уголовного дела
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Елена Потупчик работает заместителем председателя -- заведующим отделом социально-экономической работы Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. 

Карьеру в профсоюзах она начала строить довольно давно. Еще в 1999 году она была избрана заместителем председателя Гомельской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности. До этого возглавляла профком стройтреста №20.

Елена Потупчик (слева)

Около восьми лет назад Елена Потупчик была одной из героинь серии документальных фильмов Белорусского телевидения "Легко сказать!". Иногда она появляется в эфире белорусских телеканалов – в качестве приглашенного эксперта.

-- Нет никакого уголовного дела, -- прокомментировала Елена Потупчик громкий скандал, связанный с ее мужем. И, извинившись, отказалась от дальнейших комментариев.

В КГБ по-прежнему пока не дают никакой информации по делу Потупчика и воздерживаются от комментариев.


Если верить неофициальной информации, то пару месяцев назад был задержан зять Владимира Потупчика. Практически одновременно с ним в "американку" попали представители нескольких строительных организаций. Все они до сих пор находятся в СИЗО КГБ.

Глава КГБ Валерий Валькульчик рассказывал, что семейный бизнес Владимира Потучика заключался в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты строительства. 

"КГБ вряд ли бы стало заниматься обычными строителями, если б они каким-то образом не были связаны с высокопоставленными чиновниками", -- высказывают свои предположения юристы.

#1#
"Белорусский партизан"
17:48 08/06/2018






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