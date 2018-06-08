



Тогдашний заместитель генерального прокурора Николай Куклис направлял на имя Батуры представление, где писал о нарушениях при строительстве, а также призывал наказать виновных и, возможно, даже остановить строительство. Однако Батура этого не сделал. В 2018 году ресторанный комплекс открылся.









Наша нива дозвонилась до бывшего руководителя Минской области, но тот был немногословен.





«Я не помню. Я не помню абсолютно. Может быть другие люди этим занимались, а не я. Может, и было представление генпрокуратуры, но я этим не занимался», — сказал Батура.





«НН»: А вы следите за ситуацией в Куропатах сегодня?





ББ: Да нет… Я же теперь пенсионер.





«НН»: И не знали, что ваше имя сегодня стали вспоминать в связи с этой историей?





ББ: Не слышал.





«НН»: О самом ресторане помнится хоть что-нибудь?





ББ: Да давно это было. Честно говоря, и вспоминать не хочется.





«НН»: Как вы относитесь к Куропатам? Что думаете об этом месте?





ББ: Я бы сделал там мемориал, чтобы нормально было все.





«НН»: А в том, что рядом ресторан, ничего плохого не видите?





ББ: Я не вижу. А что видеть? Весь мир такой. Жизнь же продолжается. А вот комплекс в самих Куропатах надо какой-то сделать.





«НН»: Вы сами бывали в Куропатах?





ББ: Был, конечно.