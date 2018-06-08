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Трамп предложил вернуть Россию в "большую восьмерку"

Президент США Дональд Трамп перед поездкой на саммит «Большой семерки» в Канаде заявил, что на нем должна была бы присутствовать и Россия. Трамп пояснил, что будет рекомендовать вернуть Россию в клуб ведущих держав.

Россия должна быть участницей встреч глав государств «Большой семерки», заявил президент США Дональд Трамп накануне поездки в Квебек, Канада, на очередную встречу глав государств G7, сообщает агентство Fox News.

«Неважно, как это называется. Раньше это называли G8, теперь Россия вышла. Почему у нас встреча без России? Я бы рекомендовал вернуть Россию за стол переговоров», — заявил Трамп на пресс-конференции на лужайке у Белого дома.

​Он добавил, что это может звучать неполиткорректно, но «мы имеем тот мир, который имеем», передает РБК



"Белорусский партизан"
15:58 08/06/2018






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