Уголовное дело в отношении Игоря Марочканича начали рассматривать в апреле 2018 года. Его обвиняли в получении взятки.





Марочканич был уполномочен решать вопросы по отпуску продукции по взаиморасчетам. Именно таким образом мясокомбинат рассчитывался с большинством предприятий, которые являлись поставщиками сырья. При этом у мясокомбината была кредиторская задолженность, которая долгое время не погашалась.





Из материалов дела следует, что начальник управления маркетинга стал применять такой метод: сначала он предлагал кредиторам свое содействие в скором получении расчета с применением 20%-ного дисконта, а затем сообщал, что часть средств должна быть передана лицу, разрешившему отгрузку продукции, то есть ему.





— Переговоры с кредиторами Марочканич вел не сам, а с помощью посредника, которому полностью доверял. Как следствие, с июня 2016 года по сентябрь 2017-го «его» процент от совершенных сделок сложился в общем размере 10 927 рублей. Принимал он не только деньги. Например, однажды получил в качестве взятки мобильный телефон, — рассказала старший следователь Бобруйского межрайотдела Следственного комитета Елена Пирожник.





Суд признал Марочканича виновным в коррупции и приговорил к 4,5 годам лишения свободы (гособвинитель Ирина Ходневич запрашивала 5 лет) в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет. Кроме этого, с него будут взысканы в доход государства средства, полученные преступным путем. В списке конфискованного имущества всего один пункт — мобильный телефон iPhone 6.





Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.



