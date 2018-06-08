Посольство Польши объяснило проблемы с записью на визу

— Больше половины, 54% всех выданных в Беларуси шенгенских виз выданы тремя польскими консульскими учреждениями, — сообщил TUT.BY данные за первый квартал 2018 года первый советник посольства Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. — Польские консульства в Минске, Гродно и Бресте выдают гражданам Беларуси больше виз, чем все остальные консульства стран Шенгенского соглашения вместе взятые.









В посольстве отмечают: чтобы удовлетворить спрос на туристические визы, польские консульства выделили в электронной системе специальные лимиты мест компании, которая принимает визовые анкеты.





— Места, как правило, выделяются на несколько недель вперед. Сейчас часть мест забронирована до середины июля. Таким образом, информация о том, что все места забронированы до конца лета, не соответствует действительности.









Лимиты определяют в соответствии с возможностями польских консульских учреждений, а также с учетом лимита мест, предназначенных для граждан, выезжающих с другими целями — например, растет количество рабочих виз, объясняют в посольстве.





— Следует обратить внимание на то, что белорусские власти принципиально не дают согласия на расширение штата консульских учреждений Республики Польша, то есть на увеличение числа консулов. Несмотря на это, количество туристических виз, выданных с начала 2018 года до настоящего времени, не снизилось по сравнению с прошлым годом.





В прошлом, 2017 году Польша выдала в Беларуси 418 тысяч виз, на 5% больше, чем в 2016-м.