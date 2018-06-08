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Президенты Германии, Польши, Австрии приедут в Беларусь на открытие мемориала в Тростенце

На 29 июня запланировано открытие мемориала жертвам нацизма в Тростенце под Минском.

Ожидается, что траурную церемонию посетят президенты Австрии, Германии, Израиля, Польши, Чехии, пишет Радио «Свабода».

Об этом стало известно во время презентации 7 июня в здании Национальной библиотеки информационно-документальной выставки «Лагерь смерти Тростенец. История и память». Организаторы мероприятия — Дортмундский международный образовательный центр, Минский международный образовательный центр имени Иоханнеса Рау, фонд «Мемориал памяти убитых евреев Европы», Национальная библиотека Беларуси.

«Подтверждено участие действующего австрийского президента Александра Ван дер Беллена и бывшего президента Хайнца Фишера — родственники его жены погибли именно в Тростенце, — рассказали в Минском международном образовательном центре. — Что касается приезда немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, еще раньше через дипломатические каналы была согласована дата 29 июня, ожидается окончательное подтверждение».

Кроме того, официальные приглашения направлены президентам Израиля, Польши, Чехии, об их окончательном решении Минск еще не проинформирован.

Церемония начнется 29 июня в 12 часов.

13:01 08/06/2018






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