Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Суриков открестился от российской военной базы в Беларуси

Россия не ведет переговоры с Беларусью о размещении на территории республики своей военной базы. Об этом сегодня на пресс-конференции в Минске заявил посол России в Беларуси Александр Суриков.

«Никаких переговоров ни о какой базе не ведется», — сказал Суриков. «Если такой вопрос будет поставлен, то он будет обсуждаться», — добавил он.

Таким образом посол России в Беларуси прокомментировал информацию из СМИ, которые по-разному интерпретировали недавние слова министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Напомним, в ходе визита в Брюссель ему задали вопрос —может ли предложение Польши о размещении американской базы заставить Беларусь пересмотреть свое решение о российском военном присутствии.


«На данный момент мы не планируем размещать на территории Беларуси новые иностранные военные базы. Но, глядя в будущее, нужно учитывать шаги, которые будут совершать наши соседи», — ответил на это глава МИД Беларуси.

В 2015 году президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о создании авиабазы в Беларуси. В ответ на это Александр Лукашенко заявил, что ничего об этом не знает, а подобный вопрос не обсуждался. Он также выразил удивление, «зачем это было россиянам <…> вбрасывать в средства массовой информации». Позже он назвал обсуждение этой темы в СМИ «шумихой», которая носит «чисто политический характер». По мнению президента Беларуси, при размещении российской военной базы Москва и Минск будут иметь больше минусов, чем плюсов. 


Источник: TUT.BY
12:51 08/06/2018






Загрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Жыццё побач з Расіяй
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8 ( часть...
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё