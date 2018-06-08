Как обустроились «государевы люди» на дачах под Минском

Четыре года назад СМИ писали о дачах чиновников и силовиков, которые «вскочили в последний вагон»: получили последние «лакомые» куски в 10 километрах от МКАД — после Лукашенко землю под дачи выделять запретил. Тогда, в 2014-м, часть участков продавалась, покупателям обещали: через пару лет это будут закрытые охраняемые коттеджные массивы со всеми благами цивилизации. Журналисты tut.by посмотрели, что изменилось с тех пор, а заодно приценились к участкам.









На Птичи: дачи Службы безопасности и администрации Лукашенко





Земля под дачи была выделена недалеко от железнодорожной станции Птичь, одноименной речки и деревни Заболотье. Участки — по 15 соток. В 2014-м тут уже были электричество, газ, вода и домик охраны.









Сейчас всю территорию опоясывает глухой забор из металлопрофиля. А вот асфальта так и не появилось. Зато заметно увеличилось количество готовых и строящихся коттеджей. И участков, используемых под грядки.





Свободные участки есть и сейчас — часть их продают





Только несколько домов выглядят обжитыми, большинство достраиваются





— Вода тут есть, но после зимы отвратительная, — рассказывают строители, возводящие коттедж. — Тут все, кто хочет жить, бьют свои скважины. Нет, хозяин наш не из «этих», купил участок у кого-то из «этих». Тут половина уже у вторых покупателей. Почем взял, не скажем — не знаем.









Что он «не из администрации и не из охраны Лукашенко», подтвердил и один из владельцев строящегося дома.









— Я тут не всех знаю, но два моих соседа, как и я, купили эти участки у тех, кто их получал, — заверил мужчина.





Сколько стоит участок?





Напомним, коммуникации обошлись владельцам дач примерно в 7 тысяч долларов с участка. За приватизацию участков тут нужно было заплатить порядка 15 тысяч долларов. Продают тут неприватизированные наделы за 40 тысяч рублей с торгом, за приватизированные с времянкой на участке хотят как минимум вдвое дороже. Выбор есть.









«Моя отрада»: дачи «совминовских» и «исполкомовских»





О щедром выделении сельхозземель под две сотни дачных участков широкой общественности стало известно в 2013-м благодаря «туалетному» скандалу с отставкой двух высокопоставленных чиновников.









В «Моей отраде» участки по 10 соток. Отыскать ее легко: едешь по деревне Закаблуки, и вот он — сетчатый забор садового товарищества. КПП нет, как и асфальта.









Уже в 2014-м ничто не говорило о том, что на золотой земле «Моей отрады» будут массово сажать сады или картошку. Землю тут активно продавали (от 25 тысяч долларов за участок), кто не продавал — строился.









Сейчас «Моя отрада» — со своим газом, водой (местные говорят, вода чудная, забирают ее с собой в Минск в бутылях), планируют делать и канализацию. Правда, поселилось тут совсем не много людей — обжит каждый 20-й дом, остальные еще достраиваются.









По прикидкам местных, как минимум половина участков уже сменили владельцев, некоторые уже по два раза.





Сколько стоит участок?





Сейчас предложений тут много — сложно выбрать. За неприватизированный участок хотят 40−58 тысяч рублей. Все пишут: спешите, купите сейчас — успеете вступить в кооператив по проведению канализации.





«Полевой-2», милицейские дачи у Лапоровичей





Милиции выделили под дачи участок возле дороги, связывающей Лапоровичи и Заславль. Даже не поле — болото. Кооператив тут корчевал, рыл каналы, осушал — но болото в дождливые годы берет свое.









Земли садового товарищества оградили сеткой-рабицей, провели электричество, газ, поставили свою водонапорную башню. Думают о видеонаблюдении — штуке нужной, пока все строятся.





Строение для охраны









— Вода тут воняет, мы свою скважину бить будем, — рассказал один из владельцев участков. — И еще вопрос с канализацией: при таком высоком уровне грунтовых вод септик — проблема еще та. Дороги, видите, подсыпают, кто построился, оказались ниже уровня дорог — а это значит, что вода пойдет на участки… Мой сосед, наверное, машин сто привез, чтобы участок из низины поднять… Участок присматриваете? Смотрите лучше Загорье, оно повыше будет.





Огороды тут тоже есть, люди сажают картошку













Сколько стоит участок?





За 11−12 соток хотят в среднем 50 тысяч рублей, за 14 соток — от 60 тысяч. Тут же можно найти недостроенную дачу из газосиликата за 140 тысяч рублей.





«Водолей-2010» у Вячи: МЧС и милиция





Официально участки с леском и недалеко от пляжей водохранилища выдавали сотрудникам МЧС. Наделов тут с четыре сотни. В «Водолее-2010» есть электричество, газ и, естественно, вода. Ограда — сетка, КПП нет, нет и асфальта. Впрочем, место высокое, грунтовки выдерживают.

















Дач мы насчитали меньше десятка, остальное — добротные, внушительные коттеджи — готовые и достраивающиеся.













Постоянных жителей тут еще немного. И два десятка участков пустуют. На паре бытовок увидели растяжки «Продам».









Местных жителей мы не застали — рабочий день как-никак. У одного из коттеджей разговорились со строителями. Те охотно показывали, кто где живет: там — пожарный, там — милиционер, там — сын министра, в том большом коттедже — тоже милиционер, и дальше — служивый, приезжал раз «по форме».





— Пожарных тут немного, но в целом и в основном бюджетники тут строятся, — шутили строители.









Сколько стоит участок?





По данным Национального кадастрового агентства, стоимость квадратного метра земли в этом садовом товариществе — чуть более 7 долларов. За участок выходит более 7 тысяч долларов — если захотеть его приватизировать. Плюс люди вложились в коммуникации — а это еще несколько тысяч долларов.









Продают тут достаточно наделов, цены зависят исключительно от субъективной оценки продавца. От 40 до 60 тысяч рублей хотят за 10 неприватизированных соток. Участок с модульным домиком 3 на 6 м предлагают за 50 тысяч рублей. 98 тысяч мечтают получить за 11 приватизированных соток. Скромный блочный дом площадью 106 квадратных метров, неоштукатуренный и без внутренней отделки, выставлен за 240 тысяч рублей. Собственник как бы оправдывается за невысокую цену: строили для себя, но вынуждены продавать по финансовым обстоятельствам.









Напомним, все продавцы, выставлявшие участки на продажу 4 года назад, утверждали, что у этих садовых товариществ светлое будущее коттеджных поселков с закрытой асфальтированной территорией и под охраной. Пока достичь цели никому не удалось — асфальта нет, въезды везде беспрепятственные (а как иначе попадать строителям?). Но все к идеалу движутся.



