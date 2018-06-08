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Лукашенко отправился в Китай на саммит ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает БЕЛТА.

Как рассказали в пресс-службе президента, на саммите Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами — членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе.

Президент также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств — участников саммита. В их числе переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Самми ШОС пройдет 9 — 10 июня в китайском городе Циндао. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является межправительственной международной организацией, которая была основана 15 июня 2001 года в Шанхае Китаем, Россией, Кыргызстаном, Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В июне 2016 года были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.

Беларусь в ШОС имеет статус страны-наблюдателя.

11:33 08/06/2018






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