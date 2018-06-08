Геннадий Федынич: Готовы к любому варианту развития событий

"Сегодня мне остается познакомиться с некоторыми материалами последнего тома дела, - рассказал сайту palitviazni.info лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич. - И я скажу, что есть ряд вопросов, которые появились у меня после ознакомления с тем, что прочитал. Хотя там нет чего-то нового, чего бы я не знал. Но вопросы есть, и есть над чем подумать до суда".





По словам Федынича, после полного ознакомления с делом вместе с адвокатом они обоснуют все то, что почитали и записали, и выработают стратегию.





"Кстати, массовые допросы профсоюзных активистов определены в отдельное дело, а в уголовном деле нет протоколов их допросов", - говорит Геннадий Федорович.





Профсоюзный лидер полагает, что в этом месяце суд вряд ли произойдет.





"Думаю, только в июле начнется судебный процесс, - отмечает он. - Пока прокуратура ознакомится с материалами, пока передадут дело в суд... Наверное, спешить не будут".





Геннадий Федынич добавляет, что во время суда он готов к худшему варианту развития событий: "В нашей стране все может произойти, здесь ситуация достаточно непредсказуема. Но, как мне кажется, решение во многом будет зависеть от субъективных факторов".





Напомним, что бухгалтер независимого профсоюза РЭП Игорь Комлик содержался под стражей со 2 августа 2017 года в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадий Федынич по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). 2 октября 2017 года Игорь Комлик был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.





Геннадию Федыничу и Игорю Комлику грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с возможной конфискацией имущества.





Срок ознакомления с делом был до 8 июня. После этого оно пойдет в прокуратуру, а дальше - в суд.