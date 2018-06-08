



В письме Романова Федотову, которое оказалось в распоряжении «Коммерсанта», говорится, что пытавшиеся выяснить судьбу родственников заявители получили ответы из МВД, в которых говорилось об уничтожении учетных карточек осужденных.





«В случае, если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения», — рассказал Романов «Коммерсанту». Об уничтожении карточек узнал исследователь Сергей Прудовский, который весной искал информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове.









«Я запросил УМВД по Магаданской области. Они ответили, что личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году согласно приказу тех лет. При этом выяснилось, что архивная учетная карточка тоже была уничтожена», — сказал «Коммерсанту» Прудовский. Глава информационного центра УМВД по Магаданской области Михаил Серегин в ответ на запрос Прудовского сообщил, что 12 февраля 2014 года был издан приказ с грифом «для служебного пользования». Документ подписан ФСБ, МВД, Минюстом, СВР, Генпрокуратурой и другими ведомствами. В нем говорится, что карточки на осужденных подлежит хранить «до достижения ими (осужденными) 80-летнего возраста», сообщается в ответе Серегина. По его данным, архивная карточка на Федора Чазова была уничтожена в сентябре 2014 года.





Как объяснил Прудовский, данные о том, куда направляли заключенного и переводили ли его из одного лагеря в другой, содержатся только в учетных карточках МВД. Именно эти документы, согласно приказу, подлежат уничтожению.





Глава СПЧ Михаил Федотов сообщил «Коммерсанту», что изучит проблему. По его словам, сохранение архивных материалов «принципиально важно, так как это средство противодействия фальсификации истории». «Когда есть документ, его фальсифицировать практически невозможно. А когда документа нет, можно придумать все, что угодно. Поэтому нужно сохранять по возможности все документы, которые относятся к тому периоду», — заключил он.