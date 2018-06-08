Как война повлияла на торговлю Беларуси с Сирией?

Как торговал Минск с Дамаском до конфликта и во время него, изучило Завтра твоей страны





В последний мирный для Сирии 2010-й год товарооборот между двумя странами составлял 45,9 млн долларов. Подавляющую часть его формировал экспорт из Беларуси (37,8 млн долларов). В его рамках и до войны, и некоторое время в течение ее важнейшей статьей белорусских поставок на Ближний Восток была металлопродукция. В 2010 году ее объем составлял около 85% от всего объема экспорта. Также Сирия покупала в Беларуси тракторы. Практически весь обратный объем поставок был сформирован фосфатами кальция, крупным добытчиком и продавцом на мировом рынке которого является эта ближневосточная страна.





По итогам 2011 года, с весны которого Сирия начала погружаться в политический и экономический хаос, товарооборот с Беларусью сократился до 29,9 млн долларов. В первую очередь, резко упал белорусский экспорт (металлопродукция, тракторы, шины) – почти в 3,5 раза. Импорт фосфатов, наоборот, вырос более чем в 2 раза.









Обострение ситуации привело к дальнейшему сокращению товарооборота, который в 2012-2017 годах находился в пределах 10-20 млн долларов. Самый низкий уровень зафиксирован в 2013 году (8,4 млн долларов, из которого белорусский экспорт – всего 337 тыс. долларов), самый высокий – в 2014 году (24,1 млн долларов). Закупки Сирией металлопродукции и тракторов уменьшились или вовсе прекратились, начались поставки автомобильной техники и присадок, а также молочных и мясных консервов, лекарств в рамках гуманитарной помощи. Из Сирии кроме фосфатов завозились местные овощи и фрукты.





В 2017 году, в частности, белорусско-сирийский товарооборот составил 13,7 млн долларов, из которого 6,3 млн долларов был экспорт, 7,4 млн – импорт. Основную часть белорусского экспорта сформировала партия автомобильной техники и присадки, импорта из Сирии – груши, баклажаны и хлопковое волокно.





По итогам первого квартала этого года, страны наторговали на сумму 3,9 млн долларов. На экспортные контракты из Беларуси пришлось 3,8 млн долларов, это — присадки, тракторы и молочная продукция.





Сергей Шойгу на встрече министров обороны стран СНГ заявил, что «созданы все условия для политического урегулирования и возрождения Сирии как единого, неделимого государства».





«Сегодня возможен широкий спектр нашего практического взаимодействия по Сирии. Это разминирование территории, совместное патрулирование контроля зон деэскалации, оказание гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры», — обратился он к представителям стран СНГ.