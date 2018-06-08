Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Как война повлияла на торговлю Беларуси с Сирией?

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал государства СНГ принять участие в восстановлении Сирии. Для Беларуси появляется возможность восстановить сократившийся за время гражданской войны более чем в 3 раза товарооборот с этой арабской республикой.

Как война повлияла на торговлю Беларуси с Сирией?
Как торговал Минск с Дамаском до конфликта и во время него, изучило Завтра твоей страны.

В последний мирный для Сирии 2010-й год товарооборот между двумя странами составлял 45,9 млн долларов. Подавляющую часть его формировал экспорт из Беларуси (37,8 млн долларов). В его рамках и до войны, и некоторое время в течение ее важнейшей статьей белорусских поставок на Ближний Восток была металлопродукция. В 2010 году ее объем составлял около 85% от всего объема экспорта. Также Сирия покупала в Беларуси тракторы. Практически весь обратный объем поставок был сформирован фосфатами кальция, крупным добытчиком и продавцом на мировом рынке которого является эта ближневосточная страна.

По итогам 2011 года, с весны которого Сирия начала погружаться в политический и экономический хаос, товарооборот с Беларусью сократился до 29,9 млн долларов. В первую очередь, резко упал белорусский экспорт (металлопродукция, тракторы, шины) – почти в 3,5 раза. Импорт фосфатов, наоборот, вырос более чем в 2 раза.


Обострение ситуации привело к дальнейшему сокращению товарооборота, который в 2012-2017 годах находился в пределах 10-20 млн долларов. Самый низкий уровень зафиксирован в 2013 году (8,4 млн долларов, из которого белорусский экспорт – всего 337 тыс. долларов), самый высокий – в 2014 году (24,1 млн долларов). Закупки Сирией металлопродукции и тракторов уменьшились или вовсе прекратились, начались поставки автомобильной техники и присадок, а также молочных и мясных консервов, лекарств в рамках гуманитарной помощи. Из Сирии кроме фосфатов завозились местные овощи и фрукты.

В 2017 году, в частности, белорусско-сирийский товарооборот составил 13,7 млн долларов, из которого 6,3 млн долларов был экспорт, 7,4 млн – импорт. Основную часть белорусского экспорта сформировала партия автомобильной техники и присадки, импорта из Сирии – груши, баклажаны и хлопковое волокно.

По итогам первого квартала этого года, страны наторговали на сумму 3,9 млн долларов. На экспортные контракты из Беларуси пришлось 3,8 млн долларов, это — присадки, тракторы и молочная продукция.

Сергей Шойгу на встрече министров обороны стран СНГ заявил, что «созданы все условия для политического урегулирования и возрождения Сирии как единого, неделимого государства».

«Сегодня возможен широкий спектр нашего практического взаимодействия по Сирии. Это разминирование территории, совместное патрулирование контроля зон деэскалации, оказание гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры», — обратился он к представителям стран СНГ.

10:26 08/06/2018






Загрузка...


Блоги
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8 ( часть...
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё