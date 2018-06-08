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Дашкевич: Ставить палатку возле ресторана в Куропатах — нерационально

Ставить палатку около развлекательного комплекса "Поедем поедим" вблизи Куропат — нерационально. Такое мнение высказал во время стрима в Фейсбуке Дмитрий Дашкевич.

Дашкевич считает, что палатки возле Куропат не дадут большого результата, так как мало народу будет участвовать в таком состязании, передает "Еврорадио".

"Возможно, неделю-две-три там будет человек по 10 тусоваться, а потом будет все меньше", — говорит он.

Активист предложил действовать по двум направлениям. Первый — экономический бойкот. Он напомнил, что журналисты выяснили, кому принадлежит развлекательный комплекс. Дашкевич говорит, что следует по возможности бойкотировать эти бизнесы.

Также он предлагает оказывать моральное давление на сотрудников и посетителей развлекательного комплекса. Для этого он предложил дежурить возле ресторана и раздавать листовки с объяснениями по поводу Куропат.

"Куропаты — сакральное место, там нельзя делать сегодня одно, а завтра другое", — полагает Дашкевич. Он предложил активистам серьезно взвесить свои силы для защиты Куропат.

08:34 08/06/2018






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